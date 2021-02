Video/ Vis Pesaro Virtus Verona (0-1): highlights e gol. Basta la rete di Arma!

VIDEO VIS PESARO-VIRTUS VERONA (0-1) : LA SINTESI

Allo Stadio Tonino Benelli la Virtus Verona supera in trasferta la Vis Pesaro per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati dal tecnico Di Donato a cercare di prendere subito in mano le redini del match affacciandosi in avanti al 3′ ma trovando anche la risposta della retroguardia avversaria. Gli ospiti guidati da mister Fresco faticano a rispondere in maniera adeguata ed i biancorossi ne approfittano per andare alla conclusione verso il 15′ con Gelonese, senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta. I minuti scorrono sul cronometro e la sfida sembra tardare ad entrare nel vivo. I rossoblu sono costretti ad effettuare una sostituzione prematura già al 23′ dovendo rimpiazzare Lonardi con Delcarro a causa di un infortunio ma questo episodio non li condiziona e riescono anzi a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Arma, approfittando di un errore commesso da Stramaccioni. Proprio quest’ultimo rischia poi di siglare anche l’autorete dell’eventuale raddoppio della Virtus al 40′.

Nel secondo tempo i marchigiani non sembrano avere la cattiveria agonistica giusta per puntare subito al gol del pareggio e sono anzi i veneti a sfiorare il raddoppio verso il 55′ con un pallone allontanato sul più bello dalla difesa biancorossa. Il tempo stringe e la situazione appare ancora complicata per la Vis Pesaro, incapace di creare azioni pericolose per ripristinare l’equilibrio iniziale. I Virtussini sfiorano invece il secondo gol della gara in due occasioni: prima con un tiro largo di Danieli al 73′ e poi concludendo a lato con Arma, il quale ha sfiorato la doppietta personale. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Stefano Milone, proveniente dalla sezione di Taurianova, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Tessiore, Stramaccioni, Gucci, Carissoni e Benedetti da un lato, Pellacani e Visentin dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiquattresimo turno di campionato permettono alla Virtus Verona di salire a quota 39 punti nella classifica del girone B della Serie C mentre la Vis Pesaro non si muove, rimanendo ferma con i suoi 23 punti.

IL TABELLINO

Vis Pesaro-Virtus Verona 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 35′ Arma(VV).

VIS PESARO (3-5-2) – Ndiaye; Stramaccioni, Ferrani, Gennari; Nava, Di Paola, Tessiore, Gelonese, Giraudo; Gucci, Marchi. A disposizione: Bastianello, Bertinato, Di Sabatino, Carissoni, Brignani, Benedetti, Pannitteri, Galeazzi, Ejjaki, Cannavò, Germinale. Allenatore: Di Donato.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2) – Giacomel; Mazzolo, Visentin, Pellacani, Daffara; Delcarro, Lonardi, Zarpellon; Danti; Pittarello, Arma. A disposizione: Chiesa, Sibi, Pessot, Cazzola, De Rigo, Danieli, Paloka, Carlevaris, Marcandella, Bridi. Allenatore: Fresco.

Arbitro: Stefano Milone (sezione di Taurianova).

Ammoniti: 38′ Tessiore(VP); 45’+3′ Stramaccioni(VP); 53′ Gucci(VP); 64′ Pellacani(VV); 67′ Carissoni(VP); 79′ Visentin(VV); 84′ Benedetti(VP).

