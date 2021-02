Video/ Viterbese Cavese (1-0): highlights e gol. Basta la rete di Murilo al 68′!

La Viterbese vince 1-0 contro la Cavese. Successo di misura per i laziali. Decide l’incontro il gol siglato nella ripresa da Murilo. I gialloblù scalano in classifica al 12esimo posto, la Cavese resta al 18esimo. Nel prossimo turno di campionato la Viterbese andrà a Bisceglie mentre la squadra di Campilongo sarà impegnata nel derby contro la Juve Stabia.

SINTESI PRIMO TEMPO

Primo corner in favore della Cavese: sul cross di Scoppa, Lancini va giù in area di rigore ma per l’arbitro non c’è nulla. Dopo aver buttato palla fuori, il laterale ospite si rialza. Ci prova Baschirotto. Conclusione col mancino dal limite dell’area che viene bloccata da Kucich. Tentativo di Gerardi al settimo. Azione ancora sulla sinistra della Cavese con Ricchi che crossa per l’ex-Gubbio ma la girata è imprecisa, palla alta. Al 14esimo ci prova Bubas. Schema su piazzato a cercare l’ex-Vibonese e Juve Stabia: la girata termina di poco alta sopra la traversa. Risposta laziale affidata a Simonelli. Clamorosa chance sprecata dal numero 7 che viene imbeccato in area di rigore da Murilo ma a porta spalancata calcia a lato. Natalucci: break in ripartenza della Cavese che arriva al tiro con l’italo-dominicano ma una deviazione fa terminare la palla sul fondo. Chance per i padroni di casa al 22esimo. Murilo prova il destro a giro e Kucich respinge con i pugni, poi un rimpallo fa carambolare la palla sull’esterno della rete. Cavese in difficoltà e la Viterbese prova ad approfittarne per cercare il gol del vantaggio. Spingono i ragazzi di Taurino. Riecco Bubas alla mezzora. Nuova occasione per la Cavese: cross di Calderini dalla sinistra, respinge la difesa della Viterbese ma sui piedi di Bubas che calcia da posizione centrale di prima intenzione ma non trova la porta. Ammoniti intanto Murilo e Scoppa. Ancora Bubas. Cross di Calderini ancora dalla sinistra, l’argentino colpisce di pancia, quasi inaspettatamente, e da buona posizione centra in pieno Daga che blocca. Cartellini giallo anche per Adopo e Salandria. Intervallo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Sostituzione per la Viterbese durante l’intervallo. Rimane negli spogliatoi Adopo, al suo posto entra Besea. Viterbese in attacco nelle prime battute: primo calcio d’angolo della ripresa conquistato dai laziali. Cross di Calderini che colpisce l’arbitro: la signora Ferrieri Caputi si accascia a terra ed è soccorsa dallo staff sanitario della Viterbese. Gioco fermo. Dopo qualche minuto tutto torna alla normalità. Si riprende l’arbitro: palla scodellata in favore della Cavese. Natalucci tenta la conclusione dai 30 metri ma non inquadra la porta di Daga. Tentativo di Matera al 59esimo. Conclusione dal limite dell’area di rigore del numero 21 che chiama Daga alla presa in due tempi. Sostituzione per la Cavese: fuori Scoppa, dentro Lulli. Al 68esimo arriva il gol. Baschirotto va sul fondo e mette al centro per il colpo di testa di Murilo che supera Kucich. Grave errore di Matino che si è addormentato nella circostanza, facendosi scavalcare dal pallone e sovrastare da Murilo. Girandola di sostituzioni mentre Campilongo chiede di passare al 4-2-3-1 con Senesi e Montaperto sugli esterni mentre Bubas supporta Gerardi in avanti. Ripartenza della Cavese con Montaperto che riceve da Senesi e poi mette al centro per Bubas ma la difesa della Viterbese si salva e guadagna anche la rimessa dal fondo con Camilleri. Ammonito Taurino per proteste. Sterile la fase offensiva degli ospiti. La Viterbese tiene duro e vince ancora un’altra partita.

