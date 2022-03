Video/ Viterbese Lucchese (0-1) gol e highlights: vittoria con Collodel (Serie C)

VIDEO VITERBESE LUCCHESE (0-1): GARA CON POCHE OCCASIONI

Finisce 0 a 1 la gara tra Viterbese e Lucchese, valida per la 30esima giornata di Serie C girone B. 3 punti per gli ospiti, che vincono 1 a 0 con il gol di Collodel arrivato al 59′. Una vittoria che vale tantissimo per i toscani, soprattutto in ottica salvezza: potrebbero essere infatti i 3 punti decisivi per restare in C. Ancora rimpianti, invece, per la Viterbese, che vede sempre più difficile l’uscita dalla zona playout. Quella del Rocchi è per lunghi tratti una gara senza grandi occasioni ed emozione. Qualche chance per entrambe le formazioni ma nessuna in grado di cambiare le sorti del match, almeno nei primi 45 minuti.

VIDEO VITERBESE LUCCHESE: COLLODEL VALE I 3 PUNTI

Nel secondo tempo tra Viterbese e Lucchese, le due formazioni tornano in campo con più voglia rispetto alla prima frazione, e già nei primi minuti si vede qualche buono spunto. A cambiare le forti della sfida è il gol di Collodel al 59′. L’autore del gol dialoga bene con Ruggiero in area di rigore. Assist perfetto per Collodel che, solo davanti al portiere, non sbaglia e porta gli ospiti in vantaggio. La Viterbese non ci sta e da subito prova a trovare il pareggio: al 61′ Murilo tenta la conclusione dalla distanza ma la palla finisce fuori. Un minuto dopo, cross dalla destra di Calcagni che arriva ancora una volta a Murilo, che ci prova ma prima colpisce Coletta, poi sul rimpallo prende la traversa. La sfida termina dunque 1 a 0 per gli ospiti, che salgono ora a 36 punti in 30 gare. Viterbese ferma a 26.

VIDEO VITERBESE LUCCHESE 0-1: IL TABELLINO

VITERBESE-LUCCHESE 0-1

MARCATORE: 59′ Collodel

VITERBESE (3-4-3): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Semenzato (20′ st Bianchimano); Calcagni, Mungo, Magelaitis (27′ st Iuliano), Urso (20′ st Pavlev); Volpicelli, Polidori, Murilo (41′ st D’Uffizi). A disp.: Bisogno, Polito, Martinelli, Adopo, Natale, Alberico, Maffei. All. Punzi

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Collodel, Minala, Frigerio (25′ st Tumbarello); Visconti (25′ st Baldan); Ruggiero (31′ st Ubaldi), Belloni (41′ st Babbi). A disp.: Plai, Cucchietti, Gibilterra, Picchi, Rodriguez, Quirini, D’Ancona, Zanchetta. All. Pagliuca

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto

ASSISTENTI: Niedda di Ozieri e Pompei Poentini di Pesaro





