Video/ Viterbese Messina (1-3): Catania, Kragl e Marino condannano i gialloblù

VIDEO VITERBESE MESSINA 1-3

La sfida salvezza tra Viterbese e Messina va ai siciliani, che passano 1-3. Nel primo tempo, terminato a reti inviolate, cominciano meglio gli ospiti: al 7′ Kragl conclude da fuori, sulla respinta va Catania sulla palla ma la sfera viene deviata in angolo. Un minuto dopo cross di Mallamo per Berto che conclude di prima ma la palla finisce di poco alta. All’11’ i padroni di casa rispondono con D’Uffizi ma la palla è alta non di molto. Al 15′ Rodio approfitta di un buco nella difesa del Messina ma a tu per tu con Fumagalli non riesce a battere in rete. Il primo tempo, dopo diverse occasioni, finisce 0 a 0.

Video/ Tottenham Arsenal (0-2) gol e highlights: Conte sconfitto, i Gunners allungano

CLICCA QUI PER IL VIDEO VITERBESE MESSINA

VITERBESE MESSINA: SUCCEDE TUTTO NEL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Messina scende in campo con un piglio diverso e sfrutta bene gli errori della Viterbese. Al 48′ arriva il vantaggio con Catania: l’esterno giallorosso approfitta di un errore in fase di impostazione di Riggio e mette in rete il primo gol del match. Al 54′ ancora Messina, questa volta con Kragl, bravo a sfruttare un nuovo errore in difesa dei giocatori gialloblù. La palla viene recuperata da dall’autore del gol che sferra un bolide che finisce alle spalle di Bisogno. La Viterbese prova a rispondere nei minuti finali: al 36′ l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo su Riggio in area e dal dischetto Marotta non sbaglia. I gialloblù sperano nel pareggio ma proprio al 44′, con un contropiede, il Messina fa anche il terzo con Marino.

Diretta/ Viterbese Messina (risultato finale 1-3): sfida salvezza ai siciliani

VIDEO VITERBESE MESSINA: IL TABELLINO

Viterbese-Messina 1-3

VITERBESE (4-4-2): Bisogno; Pavlev, Devetak, Riggio (41’st Kone), Ricci; Rodio (8’st Marotta), Mungo (20’st Montaperto), Megelaitis, D’Uffizi (20’st Rabiu); Volpicelli, Polidori. A disp. Dekic, Monteagudo, Renault, Spolverini, Meola, Cats, Aly Ndom, Carannante, Barillà. All. Pesoli

MESSINA (4-4-2): Fumagalli, Berto, Trasciani, Ferrara, Versienti, Kragl (24’st Grillo), Fofana, Mallamo (37’st Marino), Catania (24’st Fiorani), Balde (13’st Konate), Perez (37’st Zuppel). A disp. Daga, Marino, Ferrini, Grillo, D’Amore, Iannone, Curiale. All. Raciti

Diretta/ Tottenham Arsenal (risultato finale 0-2): derby ai Gunners!

Arbitro: Adalberto Fiero sez di Pistoia (Ass. 1 Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata, Ass. 2 Roberto Allocco di Bra, IV° Mattia Maresca di Napoli)

Reti: 2’st Catania, 7’st Kragl, 36’st rig. Marotta, 44’st Marino











© RIPRODUZIONE RISERVATA