Video/ Viterbese Vis Pesaro (1-1) gol e highlights: D’Ambrosio allo scadere (Serie C)

VIDEO VITERBESE VIS PESARO 1-1: PRIMO TEMPO

Tra Viterbese e Vis Pesaro finisce in parità. La gara del girone B di Serie C si conclude con il risultato di 1-1. Un pareggio strappato all’ultimo secondo dai padroni di casa con D’Ambrosio. Risultato amaro per la Vis Pesaro, che si è vista sfuggire i tre punti nel finale di gara. Un vantaggio conquistato dalla formazione di Bianchini nei minuti iniziali e difeso alla perfezione per tutto il match. Nel complesso, i marchigiani avrebbero meritato sicuramente di più rispetto a quanto fatto dalla Viterbese come dimostra il video degli highlights. Per i padroni di casa, un punto che può far bene al morale e che, dà seguito al punto ottenuto contro il Pescara nello scorso turno.

DIRETTA/ Pistoiese Ancona Matelica (risultato finale 0-4): poker marchigiano!

Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita. Il primo tempo si apre con il vantaggio della Vis Pesaro. Dormita della difesa della Viterbese, che si lascia bucare centralmente dal lancio in verticale per Gucci. Il calciatore pesarese, controlla e realizza il gol del vantaggio, è 0-1. Dopo il gol subito, la Viterbese prova a reagire e a spingersi in avanti. Da qui, inizia un lungo possesso palla, però lento e prevedibile, che non crea alcun pericolo. Solamente nel finale, i laziali sfiorano il pareggio con Calcagni, che conclude a botta sicura ma trova la risposta di Farroni.

Diretta/ Fermana Grosseto (risultato 2-0) streaming video tv: vince la Fermana!

VIDEO VITERBESE VIS PESARO 1-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo si ripete la trama della prima frazione di gara: lungo possesso palla della Viterbese. Allo stesso modo, i padroni di casa sono prevedibili e lenti, mentre la Vis Pesaro amministra con tranquillità il vantaggio. Nella prima mezz’ora di ripresa, l’unico squillo arriva da Urso, che con grinta e coraggio prova a suonare la carica. Il calciatore laziale di rabbia prova a concludere, il suo tiro viene ribattuto dalla difesa. Le azioni. offensive dei laziali appaiono confuse, e non creano alcun pericolo alla Vis Pesaro.

All’80’, la Viterbese prova a reagire. Il tiro-cross di Errico ha una traiettoria insidiosa, e per poco non beffa Farroni. Passano 5 minuti, e i laziali si rendono per la prima volta realmente pericolosi. Capanni si gira nello stretto e trova una buona conclusione, respinta dall’estremo difensore marchigiano. La Viterbese prende coraggio e crede nel pareggio. Al 93′, Murilo non c’entra il bersaglio di testa. Sembra essere l’ultima chance, ma al 94′ D’Ambrosio trova la deviazione vincente che vale il gol dell’1-1. Termina quindi in parità.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: un altro tris per il Siena!

VIDEO VITERBESE VIS PESARO 1-1: IL TABELLINO

RETI: 4′ Gucci (VP), 94′ D’Ambrosio (VT).

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; D’Ambrosio, Marenco, Van Der Velden (38 Simonelli); Pavlev, Calcagni, Megelaitis (46’Adopo), Alberico (61′ Errico), Ricchi (46’Urso); Murilo, Volpicelli (46′ Capanni). All. Dal Canto.

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumani; Saccani, Rossi (54′ Eleuteri), Coppola, Lombardi (54′ Astrologo), Rubin (64′ Giraudo); De Respinis, Gucci (64′ Cannavo). All. Bianchini.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VITERBESE VIS PESARO

LEGGI ANCHE:

Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna SarriVideo/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)Video/ Genoa Napoli (1-2) gol e highlights: Petagna salva Spalletti (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA