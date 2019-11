Video/ Vitoria Guimaraes Arsenal (1-1): highlights e gol. Duarte trova il pari!

Allo Stadio Afonso Henriques il Vitoria Guimaraes ferma l’Arsenal con un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Vitoria Guimaraes Aresenal, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa cominciano bene e, dopo una prima avanzata offensiva ed aver preso le misure agli avversari, colpiscono un palo già all’8′ grazie ad uno spunto di Pepe Rodrigues. I portoghesi insistono creando almeno tre buone opportunità per far male ai britannici, in difficoltà nel trovare campo e nell’esprimere il proprio gioco. Nel secondo tempo gli uomini del tecnico Emery sembrano poter fare qualcosa in più rispetto alla frazione precedente sebbene i loro sforzi vengano premiati soltanto all’81’ dal colpo di testa vincente di Mustafi, arrivato sulla punizione battuta da Pepe. I calciatori di mister Vieira, caricati dai cinque minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, ristabiliscono definitivamente l’equilibrio al 90’+1′ per merito di Duarte, autore di un’acrobazia sfruttando la sponda aerea del subentrato Rochinha. Il punto conquistato in questa giornata di Europa League permette rispettivamente al Guimaraes di salire a quota 1 nella classifica del girone F mentre l’Arsenal raggiunge quota 10 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il risultato del match sia rimasto in bilico fino agli istanti dell’incontro, nonostante l’Arsenal si sia ad esempio aggiudicato il possesso palla con il 68%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi: l’89% contro il 75% con 526 su 591 e 244 su 327 appoggi completati. Equilibrio pure per quanto concerne i palloni recuperati, 41 a testa, ma in fase offensiva si è distinto il Vitoria grazie al 15 a 7 nelle conclusioni totali, delle quali 4 a 1 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, parità anche per quanto riguarda i falli commessi, 13 per squadra, e l’arbitro turco H. Ozkahya ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Rafa da un lato, Mustafi ed Holding dall’altro.

IL TABELLINO

Guimaraes-Arsenal 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 81′ Mustafi(A); 90’+1′ Duarte(G).

Assist: 81′ Pepe(A); 90’+1′ Rochinha(G).

GUIMARAES – Douglas; Venâncio, Tapsoda, Soares, Pêpê(61′ Poha); Evangelista(82′ Bonatini), Agu, Davidson(68′ Rochinha); Edwards, Duarte, Víctor García. All.: Vieira.

ARSENAL – Martínez; Maitland-Niles, Holding, Sokratis, Mustafi, Tierney; Saka(65′ Lacazette), Willock(78′ Torreira), Ceballos(54′ Guendouzi), Pépé; Martinelli. All.: Emery.

Arbitro: H. Ozkahya (Turchia).

Ammoniti: 19′ Mustafi(A); 33′ Rafa(G); 66′ Holding(A).

CLICCA QUI PER IL VIDEO VITORIA GUIMARAES ARSENAL, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA