VIDEO VIVA LA VITA CANZONE DI FRANCESCO GABBANI AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il video ufficiale della canzone Viva la Vita con cui Francesco Gabbani è tornato al Festival di Sanremo 2025 non ha riscosso entusiasmi tra i fan. Il testo non è riuscito a decollare nella classifica generale della kermesse, ma su YouTube e tra i fan del cantante toscano c’è la sensazione che il cantautore abbia sfornato un vero e proprio capolavoro.

Nel video di Viva la Vita, Francesco Gabbani viene invitato in un cinema completamente vuoto. Sul maxischermo vengono proiettate delle foto e dei video della sua vita, momenti indimenticabili che lo fanno commuovere. D’altronde il brano è intriso di nostalgia, ma anche di speranza e felicità. Perché la vita merita di essere sempre e comunque vissuta appieno.

VIVA LA VITA, IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE PORTATA A SANREMO 2025 DA GABBANI E CLIP VIDEO

Il video di Viva la Vita di Francesco Gabbani sembra aver fatto centro. I fan del cantautore toscano non si capacitano come Francesco non sia riuscito ad arrivare nei primi posti al Festival, ma ciò che resta di questo Sanremo 2025 è un brano davvero potente. I commenti sotto il video pubblicato in rete, sono eloquenti. “Francesco Gabbani non sbaglia mai un colpo”, scrive un utente.

“Ogni volta che ascolto una sua canzone penso a quanto sia sottovalutato questo ragazzo”, ribadisco un altro internauta. Il significato e il testo della canzone lasciano il segno “perché sono di una profondità e delicatezza unica”, la chiosa condivisibile di un follower.

VIVA LA VITA, ECCO IL VIDEO CHE HA COMMOSSO I FAN DI FRANCESCO GABBANI