Video/ Werder Brema Bayer Leverkusen (1-4): highlights e gol. Demirbay cala il poker!

Grandissimo trionfo delle aspirine ieri sera, nel posticipo della 26^ giornata della Bundesliga, la prima dopo due mesi di stop per l’emergenza coronavirus. Come si vede nel video di Werder Brema Bayer Leverkusen, gli ospiti hanno vinto con l’ottimo risultato di 4-1, questo in gran parte costruito sul finire del primo tempo. Dopo una partenza fiacca e dove sono stati i padroni di casa a gestire il pallone, ecco che negli ultimi 15 minuti prima del duplice fischio dell’arbitro è successo di tutto al Weserstadion. A sbloccare le marcature solo al 29’ è stato infatti Havertz, il quale ha poi di nuovo violato lo specchio di Pavlenka al 33’, in entrambe le occasioni con un ottimo colpo di testa: nel mezzo un ottimo gol di Gebre Selassie per i biancoverdi, che hanno dunque chiuso il primo tempo con il risultato di 1-2 a loro sfavore.

Alla ripresa però sono le aspirine a prendere il comando della situazione: il Leverkusen si è dimostrato superiore all’avversario e già al 61’ vi è l’occasione di chiudere il match, con Weiser che cala il tris, ben supportato da Diaby. Per il Werder Brema il secondo tempo si tramuta dunque presto in una vera sofferenza: i biancoverdi appaiono alle corde, contro un Leverkusen che pur in vantaggio pare non volersi accontentare. Al 78’ ecco poi l’ultima emozione della serata, con il gran gol del 4-1 per gli ospiti, a firma di Demirbay su assist di Bellarabi: è l’ultimo affondo e al triplice fischio finale è grande festa per le aspirine. Con questo successo infatti il Leverkusen si conferma alla quinta piazza con 50 punti e appena uno da recuperare per entrare in zona Champions League: è crisi senza fine invece per il Brema, penultimo nella classifica di Bundesliga.

IL TABELLINO

Werder Brema-Bayer Leverkusen 1-4 (1-2 PT)

RETI: 28′ Havertz (B), 30′ Gebre-Selassie (W), 33′ Havertz (B), 61′ Weiser (B), 78′ Demirbay (B)

WERDER BREMA (4-3-3): Pavlenka; Gebre-Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; Eggestein M., Vogt (85′ Osako), Bargfrede (54′ Eggestein); Bittencourt (71′ Sergent), Selke (71′ Woltemade), Rashica (85′ Bartels). A disposizione: Kapino, Langkamp, Lang, Bartels, Sahin, Eggestein J., Woltemade, Sargent, Osako. Allenatore: Kohfeldt

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Bender S., Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz (85′ Paulinho), Demirbay; Wirtz (62′ Bellarabi), Amiri (71′ Baumgartlinger), Havertz (85′ Alario); Diaby (62′ Bailey). A disposizione: Ozcan, Dragovic, Tah, Bellarabi, Baumgartlinger, Palacios, Paulinho, Bailey, Alario. Allenatore: Bosz

AMMONITI: Bender (B), Moisander, Friedl (W)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Weserstadion ARBITRO: T. Stieler

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI WERDER BREMA BAYER LEVERKUSEN



