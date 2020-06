Video/ Werder Brema Eintracht (0-3): highlights e gol. Ilsanker firma il tris finale!

Pubblicità

Il video con gli highlights e i gol di Werder Brema Eintracht ci racconta della bella vittoria ottenuta un esterna proprio dalle aquile con il risultato netto di 3-0, nel recupero della 24^ giornata della Bundesliga. E proprio i ragazzi di Hutter sono stati protagonisti al Weserstadion fin dalle prima battute, imponendo un alto ritmo di gioco: sempre delle aquile è stata anche la prima vera emozione della partita, con la bella occasione da gol tirata da Andre Silva all’11 minuto. Ma i padroni di casa ieri sera non ci hanno messo molto a reagire, prima con Klaassen e poi con Selke, entro la prima metà del primo tempo. E’ poi al 36’ che occorre l’occasione che poteva cambiare il match: il direttore di gara infatti viene chiamato al VAR per un rigore reclamato dal Brema, che pure non viene concesso. Nonostante dunque tanta intensità e numerose occasioni da gol pure si deve aspettare il secondo tempo perchè arrivino i gol messi a tabellino. Il primo arriva solo pochi minuti dopo l’intervallo al 61’, con il bomber di Francoforte Andre Silva che non sbaglia (ma già prima Kohr era andato in rete, trovandosi però in fuorigioco). Le aquile paiono davvero scatenate in questo secondo tempo: al 72’ infatti arriva pure un’occasione preziosissima con Gacinovic, sprecata, e la pressione contro la difesa del Brema è forte. Il finale del match poi vede come unico protagonista il biancorosso Ilsanker: sua la rete del raddoppio per 2-0 al 81’, su assist di Dost, come pure il gol del tris, questo segnato al novantesimo con un gran colpo di testa. E’ dunque grande vittoria per il Francoforte, che con i tre punti guadagnati ieri sera in trasferta vola alla 11^ piazza della classifica di Bundesliga, a quota 35 punti.

IL TABELLINO

WERDER BREMA-EINTRACHT 0-3 (0-0 PT)

RETI: 61′ A. Silva, 81′ e 90′ Ilsanker

WERDER BREMA (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Vogt (83′ Woltemade), Moisander; Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Friedl (76′ Bittencourt); Bartels (61′ Raschica), Selke (61′ Sargent), Osako (76′ Augustinsson). All. Kohfeldt

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Kohr, Rode (81′ Ilsanker), Kostic, Toure; Kamada (76′ Sow), Gacinovic (88′ De Guzman)Silva (76′ Dost). All. Hütter

AMMONITI: Bartels (W), Hinteregger (E), Veljkovic (W)

STADIO: Weserstadion di Brema ARBITRO: P. Ittrich

