Video/ West Ham Chelsea (3-2) highlights e gol. Moyes si aggiudica il derby londinese

I derby londinesi della Premier League non deludono mai le aspettative, come testimonia il video con i gol e gli highlights di West Ham Chelsea 3-2: all’Olympic Stadium di Londra i padroni di casa, guidati da Moyes, strappano tre punti di vitale importanza per la corsa alla salvezza, in classifica gli Hammers staccano Aston Villa e Bournemouth, oltre a scavalcare il Watford mettendosi dietro con un colpo solo ben tre squadre, tutte impegnate nell’estenuante lotta per non retrocedere. La sconfitta dei Blues, assieme a quella del Leicester, rimescola completamente le carte per l’assegnazione dei posti in Champions League, con Manchester United e Wolverhampton che tornano a sperare, soprattutto se venisse confermata l’esclusione per le prossime due stagioni del City di Guardiola. La stracittadina si infiamma subito con il VAR che entra in azione per annullare il gol di Soucek che poi si toglierà comunque, prima dell’intervallo, la soddisfazione di riacciuffare gli ospiti che nel frattempo si erano portati in vantaggio con un calcio di rigore procurato da Pulisic e trasformato da Willian. All’inizio del secondo tempo il West Ham la ribalta con il destro vincente di Michail Antonio che non lascia scampo a Kepa, Lampard si affida a Kovacic, Loftus-Cheek e Giroud ma è il solito Willian a rimettere le cose a posto con un calcio di punizione magistrale che lascia di sasso il povero Fabianski. Ma a ridosso del novantesimo Yarmolenko in contropiede piazza il colpo del KO ammutolendo gli avversari che non si erano accontentati del pareggio e si erano riversati in avanti alla ricerca della vittoria che invece è andata ai cugini. Complimenti al West Ham che in campo ha saputo annullare i 27 punti di differenza che la dividevano dal Chelsea, che sabato prossimo proverà a rifarsi contro il Watford, a sua volta in crisi nera.

VIDEO WEST HAM CHELSEA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA