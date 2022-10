Video/ West Ham Silkeborg (1-0) video e highlights: Lanzini mette il punto sul finale

Nel video West Ham Silkeborg, come da programma il pallino del gioco lo hanno i ragazzi con la maglia vinaccia e azzurra, gli ospiti fanno fatica ad imporre il loro gioco. Il più acceso degli hammers è il fantasista argentino Lanzini, il numero dieci londinese però nonostante un bel tiro se lo vede uscire di poco sopra la traversa. La seconda occasione più pericolosa ce l’ha Antonio, l’attaccante inglese però manda alto dopo il colpo di testa propiziato sempre da Lanzini. Anche Angelo Ogbonna prova a far passare in vantaggio i suoi, ma il suo colpo di testa è di facile lettura per il portiere, sembrava più un tentativo di alleggerimento.

West Ham Silkeborg, dopo un atterramento in area di Antonio, Lanzini va sul dischetto e con freddezza la mette alle spalle del portiere mirando all’angolino destro basso. Gli Hammers dunque si portano in avanti ma nei minuti successivi, presi dalla frenesia di voler recuperare lo svantaggio. Gli ospiti si sono riversati in avanti trovando la porta bloccata soltanto per l’intervento del portitere, che in un primo momento blocca il tiro a giro di Jorgersen, e poi una volata che termina con Fornals che con un colpo di testa da centro area viene parato sotto la traversa in alto a destra, c’è una sola squadra in campo! Speriamo che il Silkeborg non faccia come l’ultima volta in cui ha perso 6-0.

VIDEO WEST HAM SILKEBORG, IL SECONDO TEMPO

West Ham Silkeborg, parte con il botto dopo un tiro di Fornals va fare un urlo al London Stadium, il tiro però finisce fuori e anche di molto da come mostrano i replay. Ci riprova poi Lanzini che dopo una lunghissima azione corale decide di mettersi in proprio provando un tiro da fuori area che il portiere però non si sente di stopparlo con le mani e preferisce mettere in corner, dove però il West Ham non riesce a incidere. La partita poi, senza un apparente motivo si accende in senso negativo dal punto di vista dell’aggressività, molti i fischi dell’arbitro in questo frangente che non vuole lasciarsi sfuggire la partita in mondovisione. Che non sia arrivato il momento di estrarre qualche cartellino?

Alla fine gli Hammers riescono a spuntarla davanti ai propri tifosi grazie alla rete siglata nel primo tempo da Lanzini, nell’ultima parte di gara, vuoi per la stanchezza oppure il nervosismo generale che è dilagato negli ultimi venti minuti, ma ci sono stati pochi acuti. Da notare però come Scamacca, vecchia conoscenza del calcio italiano, si sia fatto subito vedere dopo il suo ingresso dalla panchina con un colpo di testa ben indirizzato che però il portiere annulla. Per il resto viene da notare solo un quantitativo esagerato di calci di punizione, che non sia un’invenzione del tecnico per addormentare la gara per arrivare meno stanchi al fischio finale?

WEST HAM SILKEBORG, IL TABELLINO

WEST HAM SILKEBORG 1-0

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Ogbonna, Kehrer, Emerson; Soucek, Fornals; Bowen, Downes, Lanzini; Antonio.

SILKEBORG (4-3-2-1): Larsen; Sonne, Salquist, Felix, Engel; Thordarson, Brink, Klynge; Tengstedt, Kusk; Helenius.

AMMONITI: Kehrer, Engel

RETI: Lanzini











