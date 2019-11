Video/ Wolfsberger Basaksehir (0-3): highlights e gol. Doppietta di Crivelli!

Il video con gli highlights e i gol di Wolfsberger-Basaksehir 0-3 ci mostra l’impresa in Austria della formazione turca che espugna la Merkur-Arena di Graz e sale in testa al gruppo J di Europa League 2019-2020. Uno scenario impensabile fino a poche settimane per gli uomini di Okan Buruk che avevano esordito nella fase a gironi con una brutta sconfitta in casa della Roma, invece nelle ultime 3 gare sono arrivati 7 punti che hanno rilanciato la squadra di Erdogan che ora è in piena corsa per un posto nei sedicesimi. Al contrario la compagine di Struber, dopo lo strabiliante debutto con il poker rifilato al Borussia Monchengladbach (che in patria guida la Bundesliga), si è un po’ smarrita per strada e ora è ultima anche non è affatto fuori dai giochi. Accade tutto nella ripresa dopo che nel primo tempo i padroni di casa avevano colpito la traversa con Ritzmaier, mentre gli ospiti si erano affacciati dalle parti di Kofler con Gulbrandsen e Ozcan. A poco più di un quarto d’ora dal novantesimo Rnic, già ammonito, commette una grave leggerezza atterrando Skrtel all’interno dell’area di rigore: secondo giallo per il numero 15 che lascia i suoi in dieci uomini. Dagli undici metri Visca non sbaglia e porta in vantaggio il Basaksehir che poi sfrutta come meglio non poteva la superiorità numerica con Crivelli che realizza una doppietta nel giro di tre minuti e mette la partita in ghiaccio con gli austriaci che possono soltanto alzare bandiera bianca.

IL TABELLINO

WOLFSBERGER-BASAKSEHIR 0-3 (0-0)

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb (88′ Gollner), Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo (81′ Schmidt). All. Gerhard Struber.

BASAKSEHIR (4-3-3): Gunok; Junior Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy; Okechukwu (89′ Elia), Topal, Ozcan (80′ Arda Turan); Visca, Crivelli, Gulbrandsen (88′ Behich). All. Okan Buruk.

ARBITRO: Sandro Scharer (SVI).

AMMONITI: Clichy (B), Topal (B), Crivelli (B), Weissman (W).

ESPULSO: 73′ Rnic (W) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 73′ rig. Visca (B), 84′ e 87′ Crivelli (B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO WOLFSBERGER BASAKSEHIR, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA