Video/ Wolfsberger Monchengladbach (0-1): gol e highlights, colpo tedesco

All’UPC Arena il Borussia Moenchengladbach supera in trasferta il Wolfsberger per 1 a 0, vittoria basilare per i tedeschi che ammiriamo nel video Wolfsberger Monchengladbach. Nelle fasi iniziali del primo tempo i tedeschi cercano di partire bene e di prendere in mano il controllo delle operazioni. Tuttavia la squadra ospite manca di efficacia in fase di finalizzazione, consentendo ai padroni di casa di gestire e replicare con il passare dei minuti. Le emozioni scarseggiano nella prima frazione e bisogna quindi attendere il secondo tempo perchè la partita si sblocchi. Nella ripresa infatti, precisamente al 60′, ci pensa Stindl a mettere a segno il gol del vantaggio definitivo, sfruttando nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno Wendt, protagonista anche in precedenza. La reazione austriaca si rivela troppo debole per impensierire i puledri bianconeroverdi che ottengono così la vittoria. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quinta giornata di Europa League permettono al Borussia Moenchengladbach di salire a quota 8 nella classifica del girone J mentre il Wolfsberger non si muove, rimanendo fermo a 4 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO WOLFSBERGER MONCHENGLADBACH

VIDEO WOLFSBERGER MONCHENGLADBACH: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Borussia Moenchengladbach abbia sostanzialmente meritato di ottenere il successo finale a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 53%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi: il 78% contro il 73% con 326 su 417 e 257 su 354 appoggi completati. Meglio i padroni di casa in quanto a palloni recuperati, ovvero 43 a 37, ma i calciatori del tecnico Marco Rose si sono distinti in particolar modo in fase offensiva tramite il 3 a 9 nelle conclusioni terminate larghe ed il 6 a 3 nei tiri indirizzati nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Borussia è stata la squadra più scorretta a causa del 13 a 12 nel computo dei falli commessi e l’arbitro turco S. Gozubuyuk ha estratto il cartellino giallo in un’unica occasione ammonendo solamente Gollner tra le fila dei padroni di casa.

Wolfsberger-Borussia Monchengladbach 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 60′ Stindl(B).

Assist: 60′ Wendt(B).

WOLFSBERGER (4-2-3-1) – Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Schmid, Leitgeb(75′ Wernitznig); Ritzmaier, Liendl, Niangbo(85′ Schmerbock); Weissman. All.: Riegler

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-1-2) – Sommer; Lainer, Strobl, Bansebaini, Wendt; Hofmann, Zakaria, Bénes; Stindl(73′ Embolo); Plea(77′ Hermann), Thuram(89′ Raffael). All.: Rose.

Arbitro: S. Gozubuyuk (Turchia).

Ammoniti: 62′ Gollner(W).

