Video/ Wolfsberger Roma (1-1): highlights e gol, pareggio firmato da Spinazzola

La Roma pareggia in Austria nella seconda giornata del girone J di Europa League. Il video di Wolfsberger Roma ci racconta questo pareggio per 1-1 allo stadio di Graz, che ospita le partite europee del Wolfsberger, il cui stadio non è sufficiente per i parametri Uefa. La Roma è passata in vantaggio con il gol di Spinazzola al 27′ minuto del primo tempo, ma ad inizio ripresa ecco il pareggio di Liendl al 51′ che conferma la bontà del Wolfsberger, che nella prima giornata ha travolto il Borussia Monchengladbach in Germania. Considerando che due settimane fa invece la Roma aveva vinto contro il Basaksehir di Istanbul, ecco che i giallorossi e gli austriaci sono sempre insieme al comando della classifica, a quota 4 punti. Nella terza giornata del girone J, la Roma giocherà in casa contro il Borussia Monchengladbach, mentre il Wolfsberger sarà di scena ad Istanbul contro il Basaksehir. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI WOLFSBERGER ROMA: GOL E HIGHLIGHTS (da Uefa Europa League)

VIDEO WOLFSBERGER ROMA: LE STATISTICHE

Per inquadrare nel migliore dei modi Wolfsberger Roma, può essere interessante analizzare le statistiche ufficiali fornite dal sito della Uefa. I giallorossi hanno letteralmente dominato dal punto di vista quantitativo, come dimostra il 69% di possesso palla per gli uomini di Paulo Fonseca. La Roma è in vantaggio 30-16 anche nel numero degli attacchi pericolosi, mentre 19-9 sempre per i giallorossi è il numero dei tiri totali. Attenzione però: i tiri in porta sono stati 5-5, a dimostrazione del fatto che qualcosa non ha funzionato nell’efficacia degli attacchi capitolini, dunque il pareggio del Wolfsberger non è stato onestamente così immeritato. Dal punto di vista disciplinare, per gli austriaci è stato ammonito il solo Sollbauer, mentre nella Roma hanno ricevuto dall’arbitro portoghese Tiago Martins il cartellino giallo Cristante, Zaniolo, Diawara e Kluivert.

