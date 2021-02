Video/ Wolfsberger Tottenham (1-4): highlights e gol. Vinicius firma il poker all’88’

VIDEO WOLFSBERGER- TOTTENHAM (1-4) : LA SINTESI

Alla Puskas Arena di Budapest il Tottenham supera in trasferta il Wolfsberger con un netto 4 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati da mister Mourinho a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni ed infatti i suoi uomini riescono a rendersi pericolosi al 5′ tramite lo spunto di Son, il cui tiro è finito largo di pochissimo. Ci pensa poi proprio lo stesso Son a mettere a segno la rete che vale il vantaggio per i londinesi al 13′, capitalizzando nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno Bale. Male i padroni di casa allenati dal tecnico Feldhofer in avvio, incapaci di imbastire una manovra prolungata efficace. I minuti scorrono sul cronometro e gli inglesi sono difficili da contenere per gli austriaci visto anche il gol del raddoppio messo a segno dall’ottimo Bale, con l’aiuto di Doherty, al 29′. Alla mezz’ora i Lupi rispondono con il colpo di testa di Vizinger deviato contro la traversa da Lloris in maniera provvidenziale ed è quindi il brasiliano Lucas Moura a completare un’azione personale vincente che vale il tris già al 35′.

Nel secondo tempo, cominciato con gli ingressi rispettivamente di Henriksson e Stratznig al posto di Taferner e Vizinger da una parte e di Carlos Vinicius per Son dall’altra, sono nuovamente gli Spurs ad attaccare come evidenziato dalla conclusione di Bale, parata da Alexander Kofler al 50′. Gli uomini di mister Mourinho prendono però forse un po’ troppo sotto gamba la situazione favorevole acquisita in precedenza ed infatti i bianconeri ne approfittano al 55′ per accorciare le distanze trasformando un calcio di rigore con il capitano Liendl, sfruttando appunto il fallo commesso da Alli, Sissoko, ammonito nella circostanza. Nell’ultima parte dell’incontro il subentrato Vinicius firma il poker con il supporto di Lamela all’88’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro turco A. Palabiyik ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Sprangler da un lato, Alli, Sissoko ed Hojbjerg dall’altro. La vittoria conquistata in Ungheria colloca il Tottenham in una posizione più che favorevole in vista della sfida di ritorno mentre il Wolfsberg è invece chiamato ad una rimonta abbastanza clamorosa lontano dalle mura amiche.

IL TABELLINO

Wolfsberger-Tottenham 1 a 4 (p.t. 0-3)

Reti: 13′ Son(T); 28′ Bale(T); 35′ Lucas Moura(T); 55′ RIG. Liendl(T); 88′ Carlos Vinicius(T).

Assist: 13′ Bale(T); 28′ Doherty(T); 88′ Lamela(T).

WOLFSBERGER (4-1-3-2) – Kofler; Novak(81′ Pavelic), Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer; Sprangler(66′ Giorbelidze); Taferner(46′ Henriksson), Liendl, Wernitzing; Joveljic(66′ Dieng), Vizinger(46′ Stratznig). Allenatore: Ferdinand Feldhofer.

TOTTENHAM (4-2-3-1) – Lloris; Doherty, E. Dier, Alderweireld, B. Davies; M. Sissoko(78′ Hojbjerg), Winks; Bale(65′ Lamela), Dele Alli(78′ Ndombele), Lucas Moura(65′ Bergwijn); Son Heung-Min(46′ Carlos Vinicius). Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: A. Palabiyik (Turchia). Ammoniti: 42′ Alli(T); 54′ Sissoko(T); 62′ Sprangler(W); 86′ Hojbjerg(T).

