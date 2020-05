Video/ Wolfsburg Dortmund (0-2): highlights e gol, i gialloneri avvertono il Bayern!

Pubblicità

Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Wolfsburg-Borussia Dortmund 0-2, partita valevole per la 27^ giornata di Bundesliga in programma alla Volkswagen Arena. Dopo il poker di sabato scorso rifilato allo Schalke 04, i gialloneri concedono il bis e mandano un chiaro messaggio al Bayern Monaco in vista dello scontro diretto di martedì scorso che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo. Gli uomini di Favre erano obbligati a vincere per mettere pressione ai bavaresi e presentarsi alla sfida del turno infrasettimanale con delle ottime credenziali. La notizia del giorno è che non ha segnato Haaland, lui che di solito ci aveva abituato a buttarla dentro in un modo o nell’altro, il giovanissimo attaccante norvegese è rimasto a bocca asciutta anche se ovviamente ha dato un contributo importante per il successo dei suoi, partecipando alle azioni che hanno portato ai gol di Guerreiro e Hakimi. Il centrocampista offensivo portoghese ha sbloccato la contesa nel primo tempo depositando il pallone in rete al termine di un’azione orale degli ospiti hanno trovato il raddoppio in contropiede, Sancho (entrato nella ripresa al posto di Brandt) è micidiale nelle ripartenze e stargli dietro quando accende il motorino è pressoché impossibile. L’unica brutta notizia per il BVB arriva dall’infortunio di Hummels che all’inizio del secondo tempo non si è ripresentato in campo assieme a tutti gli altri, al suo posto è entrato Emre Can. Sarebbe un’assenza pesantissima per chi cerca di interrompere l’egemonia del Bayern Monaco che in Germania non perde un colpo dal 2013. Giornata semplicemente da dimenticare per gli uomini di Glasner che forse non ci hanno mai creduto veramente nella possibilità di mettere in difficoltà gli avversari, sabato da incubo per Klaus che rimedia un rosso sacrosanto per un brutto intervento con il piede a martello su Akanji, che poteva avere conseguenze ben più drammatiche se la sua gamba non si fosse staccata da terra.

IL TABELLINO

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND 0-2 (0-1)

WOLFSBURG (4-4-2): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon (64′ Klaus); Steffen, Schlager, Arnold, Mehmedi (85′ Joao Victor); Weghorst, Ginczek (64′ Brekalo). All. Oliver Glasner.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels (45’+3′ Emre Can), Akanji; Hakimi, Delaney (83′ Balerdi), Dahoud, Guerreiro (83′ Schmelzer); Hazard (79′ Reyna), Haaland, Brandt (65′ Sancho). All. Lucien Favre.

ARBITRO: Daniel Siebert.

AMMONITI: Delaney (D), Ginczek (W), Brooks (W), Hazard (D), Arnold (W), Schlager (W).

ESPULSO: 80′ Klaus (W) per rosso diretto.

Pubblicità

RECUPERO: 3′ pt e 4′ st.

MARCATORI: 32′ Guerreiro (D), 78′ Hakimi (D).

CLICCA QUI PER IL VIDEO WOLFSBURG DORTMUND (da sky sport)



© RIPRODUZIONE RISERVATA