Video/ Wolfsburg Salisburgo (2-1) gol e highlights: la decide Nmecha

Il Wolfsburg supera il Salisburgo per due reti ad uno grazie alle reti siglate da Baku e Nmecha, per il Salisburgo ha siglato Wober. Con questa vittoria i tedeschi hanno riaperto il discorso qualificazione. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Subito una ghiotta occasione per il Salisburgo con Adeyem, che da solo davanti a Casteels, la mette fuori. Baku! La sbloccano i tedeschi! Gherardt serve il compagno di squadra in area che con il destro non sbaglia. Sucic calcia da fuori area ma non trova la porta. Salisburgo che sta provando ad alzare il ritmo del match dopo la rete subita da Baku.

Il Wolfsburg sembra voler ora agire prevalentemente in contropiede. Okafor serve palla a Seiwald che calcia in area ma vede la sua conclusione respinta. Siamo quasi alla mezzora di gioco, decide al momento una rete siglata da Baku. Wober! Pareggia il Salisburgo! Grande sinistro che non lascia scampo a Casteels. Gherardt offre un ottimo pallone a Weghorst che spreca un’ottima occasione dentro l’area. Pochi minuti alla fine di una prima frazione che sta regalando azioni interessanti. Okafor per Anderson, tiro al centro dell’area che viene parato dal portiere avversario. Termina la prima frazione di gioco, alla rete siglata da Baku ha risposto Wober.

SECONDO TEMPO

Okafor pesca Adeyem che con il sinistro per poco non trova il nuovo vantaggio. Sucic per Okafor, tiro che trova la risposta di Casteels. Nmecha! Il Wolfsburg torna di nuovo avanti! Dopo un controllo sublime il centravanti non lascia scampo al portiere avversario. I padroni di casa sfiorano il terzo gol! Lukebakio trova Nmecha che, da solo davanti al portiere avversario, non trova il gol.

Bellissima conclusione di Sesko, Casteels risponde con un grande intervento. Salisburgo che ora attacca ma sbatte contro l’ottima difesa del Wolfsburg. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, vince il Wolfsburg contro il Salisburgo.

