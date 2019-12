Video/ Wolfsburg St. Etienne (1-0): highlights, gol-vittoria di Paulo Otavio

Nel video con gli highlights e i gol di Wolfsburg St. Etienne 1-0 possiamo ammirare la vittoria della formazione tedesca allenata da Glasner che era obbligata a battere i francesi e a sperare che il Gent non facesse lo stesso con l’Oleksandriya per scavalcarlo in vetta al gruppo I di Europa League. Invece anche i belgi conquistano i tre punti e così la squadra di proprietà della Volkswagen si deve accontentare del secondo posto che vale comunque la qualificazione ai sedicesimi dove incontrerà sicuramente una delle teste di serie, 4 delle quali provenienti dalla Champions League (e tra queste c’è pure l’Inter di Conte). Con gli uomini di Puel già eliminati il compito di fare la partita è affidato ai padroni di casa che vanno più volte a un passo dal vantaggio con la zuccata di Gerhardt, la bordata di Mbabu, i due pali di Ginczek e le incursioni di Steffen bloccate da Moulin, sicuramente il migliore degli ospiti. Nella ripresa Brekalo inventa un corridoio perfetto per l’inserimento di Paulo Otavio che non sbaglia e sblocca una partita che stava diventando stregata per il Wolfsburg che a quel punto deve pensare solo a tenere i Verts il più lontano possibile dalle parti di Pervan che a pochi minuti dal novantesimo si guadagna comunque lo stipendio con una parata piuttosto impegnativa sul tentativo di Nordin. In attesa di buone notizie dal Belgio che non arrivano, perché l’Oleksandriya accorcia sì le distanze ma non riesce a completare la rimonta con gli uomini di Thorup che rimangono davanti in classifica.

IL TABELLINO

WOLFSBURG-SAINT ETIENNE 1-0 (0-0)

WOLFSBURG (4-3-3): Pervan; Mbabu, Knoche, Tisserand, Paulo Otavio (79′ Roussillon); Gerhardt, Rexhbecaj, Schlager (64′ Yunus Malli); Steffen, Ginczek (64′ Nmecha), Brekalo. All. Oliver Glasner.

SAINT ETIENNE (4-3-3): Moulin; Palencia, Aholou (46′ Honorat), Moukoudi, Kolodziejczak; Youssouf, M’Vila, Dioussé (77′ Gabriel Silva); Hamouma (55′ Benkhedim), Beric, Nordin. All. Claude Puel.

ARBITRO: Paul Tierney (ENG).

AMMONITI: Beric (E), Mbabu (W), Kolodziejczak (E), Steffen (W).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 52′ Paulo Otavio (W).

© RIPRODUZIONE RISERVATA