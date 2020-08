Video/ Wolverhampton Siviglia (0-1): highlights e gol. Agli spagnoli basta Ocampos!

Alla Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg il Siviglia supera il Wolverhampton per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro tutte e due le squadre si danno subito grande battaglia soprattutto in mezzo al campo, senza riuscire a superare le rispettive difese. Gli inglesi cercano di alzare il ritmo e, intorno al 12′, conquistano un calcio di rigore con il benestare dal VAR a causa di un fallo commesso da Diego Carlos, ammonito nella circostanza, ai danni di Traore. Tuttavia, dal dischetto Raul Jimenez getta alle ortiche un’occasione clamorosa per spezzare l’equilibrio calciando male in modo da favorire la parata dell’estremo difensore avversario Bono, bravo a respingere la sfera. La gara rimane quindi bloccata dopo questo episodio e lentamente i calciatori sembrano perdere lucidità a causa delle tante energie spese in questo intenso avvio di partita. Dopo il rigore fallito in apertura da Raul Jimenez, la gara rimane bloccata e bisogna attendere il 37′ perchè gli spagnoli scuotino un po’ la situazione. E’ infatti la conclusione provata da Lucas Ocampos a mettere i brividi alla retroguardia avversaria, capace di salvarsi soltanto a causa dell’imprecisione del tiro del numero cinque dei biancorossi. In ogni caso sembrano essere gli spagnoli ad avere ora in mano le redini dell’incontro, proponendosi in zona offensiva con una certa costanza. Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di tutti e due gli allenatori, le compagini in campo si producono soltanto in qualche mezza occasione poco rilevante. I biacorossi del tecnico Lopetegui proseguono però nel proporsi in zona offensiva e, al 63′, costringono il portiere avversario Rui Patricio ad intervenire in maniera prodigiosa per fermare la conclusione provata da Youssef En Nesyri. L’arbitro Orsato ha inoltre ammonito Saiss al 49′ tra gli arancioneri e si trova poi costretto a fermare poi il gioco per qualche istante a causa di una pallonata subita in modo fortuito dall’ex interista Banega. Bisogna quindi attendere l’ultima parte del secondo tempo, precisamente intorno all’88’, perchè i biancorossi di mister Lopetegui riescano a spezzare l’equilibrio tramite la rete messa a segno da Ocampos, capitalizzando nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli proprio dall’ex nerazzurro Banega. Il successo ottenuto questa sera consente al Siviglia di guadagnarsi l’accesso alla semifinale di Europa League mentre il Wolverhampton viene eliminato dalla competizione.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Siviglia abbia ampiamente meritato di conquistare questa vittoria a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevol con il 73%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 607 su 668 contro 187 su 228. I biancorossi di mister Lopetegui si sono poi distiniti in maniera particolare in fase offensiva dove spicca il 17 a 6 nelle conclusioni, delle quali 5 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta, senza nemmeno dimenticare il 165 a 53 negli attacchi, dei quali 83 a 13 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Siviglia è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 9 a 8 nel computo dei falli e l’arbitro italiano D. Orsato ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Saiss e Neves da un lato, Diego Carlos dall’altro.

IL TABELLINO

Wolverhampton-Siviglia 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 88′ Ocampos(S).

Assist: 88′ Banega(S).

WOLVERHAMPTON (3-5-2) – Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Neto(71′ Moutinho), Neves, Vinagre; Adama Traoré(79’Jota), Raul Jimenez. Allenatore: Nuno Espirito Santo.

SIVIGLIA (4-3-3) – Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Fernando, Jordan(84′ Vazquez), Banega: Suso(89′ El Haddadi), En-Nesyri(85′ De Jong), Ocampos. Allenatore: Julen Lopetegui.

Arbitro: D. Orsato (Italia).

Ammoniti: 12′ Diego Carlos(S); 49′ Saiss(W); 91′ Neves(W).

