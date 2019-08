Video/ Wolverhampton Torino (2-1): highlights e gol. Toro fuori dall’Europa league!

Il Torino mette in mostra le corna ma non basta. I granata ci provano con tutte le loro forze ma escono con le ossa rotta dal Molinex Stadium, dove il Wolverhampton si impone per due reti a uno. Dopo aver perso 3-2 la sfida di andata, gli uomini di Walter Mazzarri vengono sconfitti anche al ritorno e non ottengono la qualificazione per la fase a gironi dell’Europa League. Il video della partita racconta un Torino intraprendente e ben messo in campo, deciso nei contrasti e intenso dal punto di vista del ritmo. Rincon e compagni creano i presupposti per rendersi pericolosi ma sono i padroni di casa a sbloccarla, grazie alla giocata del solito Jimenez. Traoré va via sulla corsia laterale destra, palla dentro per il compagno che insacca con una zampata letale. Nel secondo tempo la squadra granata trova il pareggio con il ‘gallo’ Belotti, ma dopo nemmeno sessanta secondi Dendoncker spegne le speranze della truppa allenata da Walter Mazzarri. Nel finale del match entra anche Cutrone, che però non riesce a chiuderla. A tre dallo scadere Meité getta alle ortiche il possibile 2-2, concludendo fuori dallo specchio con un destro a giro. Torino fuori dall’Europa, inglesi avanti.

IL TABELLINO

WOLVERHAMPTON-TORINO 2-1

Reti: 30′ Jimenez, 58′ Belotti, 59′ Dendoncker

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traore, Dendoncker, Saiss, Moutinho (90′ Neves), Jonny; Jimenez (90+2′ Neto), Diogo Jota (82′ Cutrone). All. Espirito Santo

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon (72′ Meite), Lukic, Aina (70′ Berenguer); Zaza (82′ Millico), Belotti. All. Mazzarri

Ammoniti: Baselli (T), Jonny (W), Jota (W), Bremer (T)

Espulsi: nessuno

