Video/ Young Boys Lipsia (1-3) gol e highlights: decisivo il gol di Schlager! (Champions, 19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI YOUNG BOYS RB LIPSIA: LA SINTESI

Allo Stadion Wankdorf di Berna l’RB Lipsia supera in trasferta lo Young Boys per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Marco Rose partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Simakan, autore di un colpo di testa vincente sul cross dalla destra di Raum. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Wicky reagiascono trovando il gol del pareggio al 33′ per merito di Elia, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Ugrinic.

Nel secondo tempo i tedeschi mancano una chance al 48′ con Openda e si vedono annullare un calcio di rigore su segnalazione del VAR al 55′ per il mancato contatto su Simons. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi, dopo il gol non convalidato a Sesko per fuorigioco al 67′, tornano avanti con il gol siglato da Schlager, su suggerimento di Kampl, al 74′ e chiudono i conti in maniera definitiva al 90’+2′ con Sesko, supportato da Henrichs.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro albanese Enea Jorgji ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Benito, Lauper e Blum da un lato, Kampl, Xavi Simons, Forsberg e Simakan dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo primo turno della competizione europea permettono all’RB Lipsia di salire a quota 3 nella classifica del girone G della Champions League mentre lo Young Boys non si muove, restando fermo a zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI YOUNG BOYS RB LIPSIA: IL TABELLINO

Young Boys-RB Lipsia 1 a 3 (p.t. 1-1)

Reti: 3′ Simakan(L); 33′ Elia(Y); 74′ Schlager(L); 90’+2′ Sesko(L).

Assist: 3′ Raum(L); 33′ Ugrinic(Y); 74′ Kampl(L); 90’+2′ Henrichs(L).

YOUNG BOYS (4-3-1-2) – Racioppi; Janko, Amenda, Camara, Benito; Niasse, Lauper, Garcia; Elia, Itten. Allenatore: Wicky.

RB LIPSIA (4-4-2) – Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Xavi Simons, Kampl, Schlager, Forsberg; Openda, Poulsen. Allenatore: Rose.

Arbitro: Enea Jorgji (Albania).

Ammoniti: 45′ Benito(Y); 56′ Kampl(L); 61′ Lauper(Y); 77′ Blum(Y); 68′ Xavi Simons(L); 79′ Forsberg(L); 90′ Simakan(L).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI YOUNG BOYS RB LIPSIA

