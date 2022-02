Video/ Zenit Betis (2-3) gol e highlights: Rakitskyy ne combina di tutti i colori!

Zenit e Betis si scatenano nel primo tempo segnando complessivamente 5 gol in 45 minuti, poi nella ripresa la squadra di Pellegrini abbassa i ritmi e pensa solamente a respingere gli assalti degli avversari – che colpiscono anche una traversa a portiere battuto con Kuzyaev – difendendo fino al triplice fischio il risultato di 2-3 che tra una settimana gli consentirà di avere due risultati su tre disposizione per qualificarsi agli ottavi di Europa League. La serata inizia nel peggiore dei modi per la compagine russa che all’8’ si fa infilare sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Joaquin prolunga intelligentemente per Guido Rodriguez che prende l’ascensore e colpisce il pallone di testa depositandolo in rete per il vantaggio degli andalusi. Che poco prima del 20’ concedono il bis con Willian José, autore di una bellissima azione personale che culmina con un gran destro dal limite all’angolino. Cala il gelo alla Gazprom Arena, gli ospiti pensano che il più sia fatto e staccano la spina, in un battito di ciglia gli uomini di Samak si rimettono in carreggiata e pareggiano persino i conti con Dzyuba e Malcom che usufruiscono degli spazi enormi concessi inspiegabilmente dalla retroguardia avversaria, fin troppo allegra. Prima dell’intervallo Rakitskyy – per distacco il peggiore in campo, Samak lo toglie dalla disperazione all’inizio della seconda frazione di gioco – e Kerzhakov non si capiscono tra di loro e spianano la strada a Guardado che ringrazia e insacca per il nuovo vantaggio dei verdiblancos. In contropiede Tello e William Carvalho mancano l’appuntamento con il poker e non riescono a chiuderla prima del novantesimo, si soffre fino al triplice fischio. La definitiva resa dei conti è rimandata quindi a giovedì prossimo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Andata playoff: vince l'Atalanta, perde la Lazio!

VIDEO ZENIT BETIS 2-3, IL TABELLINO

ZENIT-BETIS 2-3 (2-3)

ZENIT (3-5-2): M. Kerzhakov; Chistiakov (88’ Erokhin), Barrios, Rakitskyy (46’ Krugovoi); Karavaev (46’ Mostovoy), Kuzyaev, Wendel, Claudinho (65’ Yuri Alberto), Douglas Santos; Malcom, Dzyuba (73’ Sergeyev). All. Sergei Samak.

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Edgar Gonzalez, Alex Moreno; Guido Rodriguez, Guardado; Aitor Ruibal (86’ Bellerin), Joaquin (58’ William Carvalho), Juanmi (58’ Tello); Willian José (79’ Borja Iglesias). All. Manuel Pellegrini.

Diretta/ Siviglia Dinamo Zagabria (risultato finale 3-1): Orsic manca l'ultima chance

ARBITRO: Benoit Bastien (FRA).

AMMONITI: 7’ Rakitskyy (Z), 75’ Tello (B), 90’+2’ Barrios (Z).

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 8’ Guido Rodriguez (B), 18’ Willian José (B), 25’ Dzyuba (Z), 28’ Malcom (Z), 41’ Guardado (B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ZENIT BETIS

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Lipsia Real Sociedad (risultato finale 2-2): si decide tutto al ritorno!

© RIPRODUZIONE RISERVATA