Video/ Zenit Bruges (1-2) highlights e gol: De Keteleare la decide nel finale!

Ecco il video di Zenit Bruges, partita valida per laprima giornata nel girone F di Champions League. Una rete di De Keteleare all’ultimo minuto di recupero condanna alla sconfitta lo Zenit. In precedenza avevano siglato Dennis e Lovren. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Grande occasione per i padroni di casa dopo due minuti di gioco. Kuzyaev la mette in mezzo e per poco Azmoun non approfitta di una dormita difensiva della compagine belga.Lo Zenit sembra aver preso subito in mano il pallino del gioco. Dzyuba serve Krugovoi chiuso dalla retroguardia del Brugges. Il primo ammonito della gara è Mata per fallo su Ozdoev. Anche Dennis viene ammonito dopo un fallo su Barrios. Dennis prova a servire De Ketelaere che non aggancia. Gara fino ad ora con poche emozioni. Giallo per Rits, è il terzo del match. Fallo di Ozdoev in attacco, sfuma una buona occasione. Quando mancano meno di dieci minuti alla fine della prima frazione non si sblocca una gara molto deludente fino ad ora. Vanaken anticipa Lovren e colpisce di testa, Kerzhakov mette in angolo. Ancora un tentativo di Vanaken che non trova lo specchio. Lovren di testa da corner, para facile Horvath. Zenit e Bruge al riposo sul risultato di zero a zero.

VIDEO ZENIT BRUGES: IL SECONDO TEMPO

Driussi colpisce in area che termina di poco fuori. Lovren si becca il giallo dopo un intervento scomposto. Dzyuba serve per Azmoun che per un soffio non trova il gol. Padroni di casa che ora hanno alzato il ritmo del gioco. Dennis! La sblocca a sorpresa il Bruge. Barros commette una grossa ingenuità sulla linea di fondo perdendo la sfera. De Ketelaere trova per due volte il salvataggio della difesa avversaria, al terzo tentativo Dennis non lascia scampo alla squadra avversaria. Karavaev ha subito la palla del pareggio ma spreca malamente. Grandissima occasione per Driussi su assist di Azmoun, palla spedita fuori da ghiotta occasione. Lovren! La riprende lo Zenit alla mezzora di gioco. Il tiro del difensore tocca prima il palo e poi termina in rete. Wendel pesca Dzyuba, ma Horvoth compie un grandissimo intervento. Cinque minuti alla fine di una gara che si è accesa nella seconda frazione. Dzyuba per Mostovoy, sfera che termina al lato. Giallo per Vanaken. Wendel con un tiro insidioso, Horvath salva ancora una volta. De Ketelaere! Nell’ultimo minuto di recupero decide la gara! Cross di Vormer con l’attaccante che arriva preciso all’appuntamento con il gol. Vince il Bruge sul campo dello Zenit grazie anche alla grande prestazione di Horvath.

IL TABELLINO

ZENIT ST. PETERSBURG: Mikhail Kerzhakov; Danil Krugovoy, Dejan Lovren, Vyacheslav Karavaev, Yaroslav Rakitskiy, Wilmar Barrios, Daler Kuzyaev (dal 28′ st Andrey Mostovoy), Magomed Ozdoev (dal 43′ st Aleksandr Erokhin), Sardar Azmoun, Sebastián Driussi (dal 28′ st Wendel), Artem Dzyuba. A disposizione: Aleksandr Vasyutin, Andrey Lunev, Danila Prokhin, Aleksey Sutormin, Leon Musaev, Daniil Shamkin. Allenatore: Sergey Semak.

CLUB BRUGGE KV: Ethan Horvath; Eduard Sobol, Federico Ricca, Brandon Mechele, Clinton, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Krépin Diatta (dal 33′ st Noa Lang), Emmanuel Dennis (dal 37′ st Youssouph Badji). A disposizione: Nick Shinton, Senne Lammens, Ignace Van Der Brempt, Maxim De Cuyper, Nathan Fuakala, Éder Balanta, Siebe Schrijvers, David Okereke, Thomas Van Den Keybus, Thibo Baeten. Allenatore: Philippe Clement.

Reti: al 18′ st Emmanuel Dennis, al 29′ st Dejan Lovren, al 45′ st Charles De Ketelaere.

Ammonizioni: al 8′ st Dejan Lovren (ZEN), al 12′ pt Clinton (CLU), al 40′ st Hans Vanaken (CLU), al 33′ pt Mats Rits (CLU), al 14′ pt Emmanuel Dennis (CLU).



