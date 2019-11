Video/ Zenit Lione (2-0): highlights e gol. Pesante successo russo a San Pietroburgo

Lo Zenit piega il Lione grazie alle reti siglate da Dzyuba e Ozdoev, nella quinta giornata del girone G della Champions league. Come si vede nel video di Zenit Lione, è stata una vittoria importantissima che ha proiettato la compagine russa in seconda posizione nel girone. Driussi tenta il traversone, Dzyuba fa velo per Azmoun che non ci arriva. Traore ci prova su punizione ma non impensierisce il portiere avversario. Dembelè affonda, la sfera arriva a Traore che non inquadra lo specchio. Al ventesimo minuto trema lo Zenit. Traversone di Traoré che viene deviato on maniera maldestra da Ozdoev ma è ottimo il salvataggio di Kerzhakov. Kuzyaev riceve un pallone al limite dell’area di rigore e prova la conclusione che sfiora la traversa. La svolta della partita arriva da calcio d’angolo. Sulla bandierina si sistema Douglas Santos, pallone per Artem Dzyuba che stacca di testa e fredda Lopes. La prima frazione vede i russi avanti.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio secondo temp Tousart prova la conclusione da fuori, la sfera termina di poco fuori. Il Lione non riesce ad impensierire la compagine russa. Dembele di testa, palla di poco fuori. Pallone in profondità di Karavaev per lo scatto di Kuzyaev, pallone leggermente troppo lungo. Traversone di Douglas Santos dalla bandierina alla ricerca di Dzyuba. Pallone che arriva sul mancino di Driussi che calcia ma trova la parata di Lopes. Entra Rayan Cherki, esordio assoluto per l’attaccante francese in Champions League all’età di sedici anni. Driussi alla ricerca di Dzyuba, esce bene Anthony Lopes. Nel finale arriva la rete che chiude la gara. Conclusione di mancino di Ozdoev, Marcelo di tacco beffa il suo portiere. Fa festa il pubblico di casa per una vittoria pesantissima.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ZENIT LIONE, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA