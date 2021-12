Video/ Zorya Bodo Glimt (1-1): highlights e gol. Gialloneri ai play off!

VIDEO ZORYA-BODO/GLIMT (1-1): LA SINTESI

Alla Slavutych-Arena le formazioni di Zorya Luhansk e Bodo/Glimt si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Skrypnyk a cominciare meglio la gara riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 18′ grazie alla rete messa a segno da Nazaryna, autore di un pregevole calcio di punizione vincente dalla distanza. I minuti scorrono sul cronometro ed il ritmo della sfida, pur restando abbastanza sostenuto, non porta più ad ulteriori azioni pericolose realmente degne di nota.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i norvegesi vanno a caccia del pareggio e, dopo averci provato con Konradsen al 65′, i loro sforzi vengono premiati al 68′ quando Vernydub realizza uno sfortunatissimo autogol che ripristina l’equilibrio di partenza. Nell’ultima parte dell’incontro Vernydub non riesce a farsi perdonare all’88’ così come Konradsen aveva mancato il bis all’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro polacco K. Jakubik ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Matsapura e Nazaryna da un lato, Vetlesen dall’altro. Il punto conquistato in questo sesto turno permette rispettivamente allo Zorya di salire a quota 7 ed al Bodo/Glimt di portarsi a 12 punti nella classifica del girone C della Conference League.

IL TABELLINO

Zorya-Bodo/Glimt 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 18′ Nazaryna(Z); 68′ AUTO Vernydub(Z).

ZORYA – Cvek, Favorov, Gladky(72′ Owusu), Gromov(82′ Zahedi), Imerekov, Juninho, Khomchenovsky, Matsapura, Nazaryna, Sayyadmanesh, Vernydub. A disp.: Alefirenko, Buletsa, Dal Bello Fagundes, Kabaev, Saputin, Snurnitsyn, Zhylkin. Allenatore: Skrypnyk.

BODO/GLIMT – Berg, Botheim, Fet(46′ Vetlesen), Haikin, Konradsen(89′ Hoibraaten), Lode, Moe, Pellegrino(64′ Pernambuco; 89′ Mugisha), Saltnes, Sampsted, Solbakken. A disp.: Hagen, Kvile, Moberg, Nordas, Smits. Allenatore: Knutsen.

Arbitro: K. Jakubik (Polonia).

Ammoniti: 83′ Vetlesen(B); 85′ Matsapura(Z); 90′ Nazaryna(Z).

© RIPRODUZIONE RISERVATA