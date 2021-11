Video/ Zorya Cska Sofia (2-0): highlights e gol. Sayyadmanesh la chiude al 95′!

VIDEO ZORYA LUHANSK-CSKA SOFIA (2-0): LA SINTESI

Alla Slavutych-Arena di Zaporizhia lo Zorya Luhansk supera il CSKA Sofia per 2 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati al tecnico Skrypnyk a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni ma gli ospiti allenati da mister Mladenov crescono con il passare dei minuti e vanno alla conclusione senza inquadrare il bersaglio con Carey al 9′ ed all’11’ oltre che con Caicedo al 18′. Il tempo passa e gli ucraini mancano una buona opportunità per spezzare l’equilibrio al 24′ quando il tiro di Denys Favorov è stato respinto in maniera provvidenziale dall’estremo difensore Gustavo Busatto.

Diretta/ Empoli Genoa (Serie A) streaming video e tv. Toscani mina vagante

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i bulgari ricominciano bene la sfida facendosi sentire con Carey al 65′ e vedendosi annullare un gol al 66′ quando Jordy Caicedo viene pescato in posizione di fuorigioco dall’assistente di linea. Nell’ultima parte dell’incontro il neo entrato Bai manca il colpaccio per il CSKA ed i bianconeri riescono invece a passare in vantaggio all’87’ grazie alla rete messa a segno da Zahedi. Nel recupero il suo collega Sayyadmanesh firma il raddoppio al 90’+6′.

DIRETTA SIMONA QUADARELLA/ Finale 1500 SL Europei streaming video Rai: si comincia!

Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro finlandese P. Viljanen ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Vernydub e Zahedi da un lato, Mladenov e Snurnitsyn dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quarto turno permettono allo Zorya di salire a quota 6 nella classifica del girone C della Conference League mentre il CSKA Sofia non si muove, rimanendo fermo con un solo punto.

IL TABELLINO

Zorya Luhansk-CSKA Sofia 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 87′ Zahedi(Z); 90’+6′ Sayyadmanesh(Z). Assist: 90’+6′ Zahedi(Z).

Diretta/ Atp Parigi-Bercy 2021 streaming video tv: Djokovic vola in semifinale!

ZORYA LUHANSK (4-4-2) – Matsapura; Fovorov, Vernydub, Imerekov, Snurnitsyn(73′ Juninho); Zahedi, Cvek, Khomchenovskyy, Buletsa(90’+1′ Alefirenko); Lunyov(78′ Dal Bello Fagundes), Sayydmanesh. Allenatore: Skripnik.

CSKA SOFIA (4-4-1-1) – Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Yomov, Youga(89′ Krastev), Geferson, Wildschut(72′ Bai); Carey; Caicedo(83′ Ahmedov). Allenatore: Mladenov.

Arbitro: P. Viljanen (Finlandia).

Ammoniti: 56′ Vernydub(Z); 62′ Mladenov(C); 70′ Snurnitsyn(C); 77′ Zahedi(Z).

CLICCA QUI PER IL VIDEO ZORYA CSKA SOFIA, da uefa

LEGGI ANCHE:

Video/ Bologna Milan (2-4): highlights e gol. Gara pazza al Dall'Ara!Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA