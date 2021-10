Video/ Zorya Roma (0-3) highlights e gol: i giallorossi passeggiano a Zaporizhia!

Considerando che lo Zorya due settimane fa aveva perso malamente contro il Bodo/Glimt – modesta formazione norvegese, parlandone con tutto il rispetto del mondo – potevamo giusto chiederci con quanti gol di scarto la Roma avrebbe battuto l’inoffensiva compagine ucraina. Nel secondo atto della fase a gironi di Conference League, i giallorossi passeggiano a Zaporizhia trovando subito il vantaggio con l’incursione vincente di El Shaarawy che capitalizza una splendida verticalizzazione di Darboe e batte Matsapura per la prima e unica volta. Perché da qui in poi l’estremo difensore della squadra allenata da Skripnik farà tutto il possibile per negare la doppietta al numero 92 di Mourinho che sfiorerà più volte il raddoppio, opponendosi anche a Shomurodov.

Successivamente i capitolini abbassano saggiamente i ritmi, inutile spremersi più di tanto contro un avversario platealmente inferiore che in novanta minuti mette in seria apprensione Rui Patricio solamente una volta, con un traversone di Sayyadmaneshshiadeh – nome che vi assicurerà grandi successi a Scarabeo – troppo impreciso per Gromov e Kabaiev, infatti nessuno dei due ci arriva. Alla Roma basta tenere il piede premuto sull’acceleratore per qualche altro minuto nella ripresa per fissare il risultato sul 3-0 e consolidare il primato nel gruppo C: tra il 66’ e il 68’ Smalling e Abraham condannano i padroni di casa alla resa incondizionata, prima del novantesimo Borja Mayoral e Zaniolo provano a calare il poker ma non riescono a inquadrare il bersaglio. Poco male, niente può mettere in discussione una vittoria che era scontata ancor prima del fischio d’inizio.

ZORYA-ROMA 0-3 (0-1)

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov (90’+2’ Snurnitsyn), Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa (69’ Cristian), Nazaryna, Kochergin; Kabaiev (83’ Lunov), Gromov (90’+2’ Owusu), Sayyadmaneshshiadeh (69’ Zahedi). All. Viktor Skripnik.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Darboe (70’ Diawara), Cristante; Carles Pérez (62’ Zaniolo), Pellegrini (77’ Villar), El Shaarawy (77’ Borja Mayoral); Shomurodov (62’ Abraham). All. José Mourinho.

ARBITRO: Luis Godinho (POR).

AMMONITI: 81’ Kumbulla (R), 83’ Rui Patricio (R).

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 7’ El Shaarawy (R), 66’ Smalling (R), 68’ Abraham (R).

