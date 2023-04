Videochiamata Facebook Messenger/ Arrivano i primi giochi multiplayer, come usarli

Avviare una videochiamata su Facebook Messenger sarà molto più coinvolgente e divertente. Mark Zuckerberg ha provveduto ad implementare una soluzione che consentirà agli utenti di poter giocare tra quelli in call (che siano amici o parenti, poco importa).

Il divertimento in questo caso è assicurato. La nuova funzione di Zuckerberg prevede il multiplayer. Interagire come abbiamo già detto, tra i partecipanti. Stando a quello che sappiamo il funzionamento sarà semplice, infatti non sarà necessario installare nessun altro componente.

Videochiamata Facebook Messenger: come funzionerà il multiplayer

La notizia è ufficiale e sembrerebbe che l’implementazione è sempre più vicina: ogni videochiamata su Facebook Messenger potrà essere più interattiva, grazia alla presenza di giochi multiplayer da poter sfruttare non solo sul web (con device desktop), ma anche su dispositivi mobili come iOS e Android. Attualmente il social di Zuckerberg fa sapere che sono presenti 14 titoli giocabili. Alcuni tra questi videogames, sono inediti: come Exploding Kittens di Coatsink e Card Wars di Bombay Play, oppure già famosi come Words With Friend di Zynga o ancora, il Mini Golf FRVR di FRVR. Le sessioni più comuni sarebbero per due giocatori, ma non di per sé non c’è alcun limite, infatti potrebbero esserci titoli che presentano la possibilità di poter avviare il gioco con molti più giocatori (dipende appunto, dal videogame stesso).

Come specificato prima, non è necessario installare nessun componente di terze parti, ma per avviare il gioco sarà sufficiente far click sulla “modalità di gruppo” presente in chat. A quel punto, si aprirà una schermata contenente la libreria giocabile dai partecipanti alla videochiamata. Giocare in una videochiamata su Facebook Messenger, è certamente una evoluzione. FB Gaming crede fortemente al progetto, tanto da voler implementare in futuro, molti altri titoli rispetto ai 14 già presenti. Ricordiamo che a fine ottobre del 2022, Facebook Gaming (app adatta ai videogames di Meta), è stata chiusa per i tagli alle risorse economiche. Sapevamo più o meno tutti, che il segmento ludico non sarebbe stato un addio.

