Videomessaggio di Marco Bellavia al GF Vip: cosa dirà?/ Possibile resa dei conti e messaggio sociale

Marco Bellavia, videomessaggio nella Casa del Grande Fratello Vip 2022: di cosa si tratta?

Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 ci svelano che nella Casa si prepara a fare il suo ritorno, seppur non fisicamente, Marco Bellavia. Nelle ultime settimane il suo ‘fantasma’ ha continuato ad aleggiare nella Casa dopo il vero e proprio caso mediatico scatenatosi per il comportamento avuto dai compagni d’avventura di fronte al malessere da lui manifestato nei giorni di permanenza del reality. Marco ha già tornato a far sentire la sua voce agli ex compagni con una lettera dai toni molto amari; questa sera però pare che riapparirà in Casa con un videomessaggio.

Caso Marco Bellavia, le offese ricevute al Grande Fratello Vip 2022/ "Matto, malato…"

Ma quale sarà il contenuto di questo videomessaggio di Marco Bellavia? È probabile che l’ex star di Bim Bum Bam voglia non solo salutare e rivolgersi agli ex coinquilini, affrontandoli uno ad uno, ma voglia al contempo lanciare con la sua voce un messaggio sociale, importante per tantissime persone.

Marco Bellavia e il messaggio sociale sulla Salute mentale

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Marco Bellavia d’altronde parla proprio di Salute mentale e dell’importanza di dare luce a questo delicato tema. “Spesso non ammettiamo di avere un problema perché sappiamo che non potremmo permetterci di curarci. – scrive Bellavia, aggiungendo – È necessario che chi ha bisogno di supporto possa trovarlo ed uscire dalla condizione di invisibilità che ne compromette salute e benessere.”

Maryanna Bosis, ex fidanzata Marco Bellavia/ "Fragilità? Credo ci stia marciando…"

Bellavia potrebbe infine decidere di dissipare personalmente le voci che nelle ultime ore lo accusano di aver finto e forzato alcuni atteggiamenti solo per avere lustro e aumentare i suoi follower. Non resta che attendere la diretta del Grande Fratello Vip di questa sera per scoprire il contenuto di questo fatidico videomessaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Bellavia official (@bellaviamarco)

LEGGI ANCHE:

GFvip, Marco Bellavia torna nella Casa, la reazione di Pamela Prati/ Strategia o sentimento?

© RIPRODUZIONE RISERVATA