Vieni da Me non va in onda, perchè?/ Caterina Balivo “sospesa” per Coronavirus

Vieni da me di Caterina Balivo non va in onda. Da lunedì 16 marzo 2020 il contenitore del pomeriggio di Raiuno condotto con grandissimo successo da Caterina Balivo viene sospeso dal palinsesto Rai per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La diffusione del virus Covid 19, diventato oramai una pandemia a livello mondiale, ha spinto l’azienda di Viale Mazzini a rivoluzionare e riprogrammare l’intero palinsesto di Raiuno cancellando una serie di programmi molto amati e seguiti dal pubblico. Oltre a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, anche il salotto di Caterina Balivo viene momentaneamente sospeso. Del resto la stessa conduttrice napoletana sui social aveva annunciato e confermato la chiusura scrivendo: “Ultima puntata (per ora!) di @vienidameRai Cuori che girano Mettetevi comodi e partiamo subito con le domande scottanti di una delle coppie più belle dello spettacolo:@Carmenrusso_ ed Enzo Paolo Turchi FuocoCuore rosso Seguiteci e commentate con #vienidame, io vi leggo tutti!”.

Caterina Balivo piange in diretta: “sono umana anche io”

Pochi giorni prima dell’annuncio della sospensione da parte della Rai di “Vieni da Me“, Caterina Balivo proprio durante una delle puntata del suo “salotto televisivo” era scoppiata in lacrime per via di questa tragica emergenza sanitaria da Coronavirus. Tutto è successo quando Lorenzo Farina, social media manager del programma, ha letto un messaggio di Papa Francesco: “Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza. #Quaresima”. Parole toccanti che hanno colpito ed emozionato la conduttrice che non ha retto scoppiando a piangere in diretta: “scusate, sono umana anch’io. Se non fossimo in diretta avrei fatto tagliare questo pezzo. Sono giorni difficili”. Poco dopo la Balivo ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram cosa è successo chiedendo anche scusa: “vi chiedo scusa per il mio momento di debolezza di oggi pomeriggio dopo aver letto il tweet di Papa Francesco… sono giornate difficili un po’ per tutti noi ma stando uniti ce la faremo, ce la dobbiamo fare. Vi è piaciuta la puntata?”.



