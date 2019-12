Vieni da me, oggi giovedì 12 dicembre non andrà in onda. Al posto dello show condotto da Caterina Balivo su Rai1, verrà trasmesso il 50esimo anniversario della strage di Piazza Fontana. La diretta con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, – a cura del Tg 1 inizierà dalle 14.00 e terminerà alle 15.30. Il testimone successivamente passerà a La Vita in diretta con uno spazio ad hoc. Si proseguirà poi con la prima serata trasmettendo la docu-fiction di Francesco Micciché “Io ricordo. Piazza Fontana” con Giovanna Mezzogiorno, Nicole Fornaro, Anna Ferruzzo, Simone Gandolfo e Lorenzo Cervasio.

Vieni da me non va in onda, ecco perché

L’opera ricostruisce la lunga e articolata vicenda processuale che ha cercato di dare un nome ai responsabili e agli esecutori della strage attraverso il punto di vista di Francesca Dendena, la figlia di una delle vittime e Presidente dell’Associazione Famigliari delle vittime della Strage di Piazza Fontana, interpretata da Giovanna Mezzogiorno. A chiudere la lunga parentesi dell’ammiraglia di Casa Rai, Bruno Vespa con ampi spazi nella puntata di Porta a Porta dalle 23.10 in poi. Il programma con Caterina Balivo, tornerà regolarmente domani alla stessa ora.





© RIPRODUZIONE RISERVATA