Vieni da Me, Uomini e donne, l’Eredità e Avanti un Altro/ Al via la Fase 2 della tv

CATERINA BALIVO TORNA CONTRO MARIA DE FILIPPI

La Fase 2 non inizia solo per i 4 milioni, e poco più, di italiani che dovranno tornare a lavoro e per gli altri che, tra parenti e attività motoria, potranno andarse in giro, ma anche per coloro che amano la tv e che in queste settimane ne sono stati orfani. Proprio quest’oggi la prima novità è stata a Mattino5 dove ha fatto il suo ritorno Federica Panicucci dopo quasi due mesi di stop. La conduttrice ha ripreso in mano la sua ultima parte di programma dedicandosi però all’emergenza Coronavirus e alla Fase 2. Ma la presenza della bella biondina a Mattino5 non sarà l’unica novità di oggi in tv e non solo a Canale5 ma anche su Rai1 dove farà ritorno, alle 14.00, Caterina Balivo con il suo Vieni da Me. Proprio poco fa nelle sue ultime dirette ha mostrato il suo ritorno in studio per le prove della puntata di oggi pomeriggio e anche se adesso sfoggia un bel sorriso pronta a ricominciare, fino a qualche giorno fa non ha fatto mistero di aver chiesto ai vertici Rai di rimandare il tutto alla prossima stagione televisiva perché ancora scossa per quanto sta succedendo in questi mesi.

AVANTI UN ALTRO E L’EREDITA’ TORNANO A SFIDARSI NEL PRESERALE CON PUNTATE INEDITE

Alla fine, la conduttrice non ha avuto la meglio e da oggi pomeriggio tornerà allo scontro con Uomini e donne che, dopo la parentesi delle chat, oggi tonerà alla sua formula normale con dame, cavalieri e tronisti di nuovo in studio con tutte gli accorgimenti del caso. Ciliegina sulla torta sarà il ritorno alla tv anche del preserale e, in particolare, dopo alcune settimane di repliche, Paolo Bonolis e Avanti un altro torneranno con le puntate inedite e che, comunque, erano state registrate prima dell’emergenza e del Lockdown. Dall’altro lato, invece, su Rai1, torna Flavio Insinna con L’Eredità. La formula rimarrà la stessa ma a sfidarsi saranno i campioni delle passate edizioni del programma in una serie di tornei settimanali. La novità? Le vincite verranno devolute in beneficenza proprio per l’emergenza Coronavirus.



