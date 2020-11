VIENNA, ATTACCO IN 6 PUNTI DELLA CITTA’/ 2 morti, il Sindaco: “State a casa”

Vienna, capitale austriaca, scossa nella serata di lunedì 2 novembre 2020 da attacchi terroristici che hanno coinvolto almeno 6 diversi punti della città. E’ questo quanto emerge dalle prime, concitate ricostruzioni. Michael Ludwig parlando alla tv Orf ha parlato esplicitamente di un attacco terroristico ancora in corso: “Gli attentatori, partendo dalla Seitenstettengasse, hanno iniziato a sparare a caso nei locali vicini“. Secondo quanto riportato dai media locali e internazionali, il commando terroristico ha attaccanto passanti e avventori dei locali nel centro di Vienna, in una città che proprio domani inizierà un nuovo lockdown a causa dell’emergenza coronavirus. Gli assalitori hanno sparato sulla folla con fucili e la polizia al momento conferma un morto tra i passanti e uno tra i terroristi, oltre a diversi feriti gravi, tra cui un agente. Come raccontato dal sindaco Ludwig, i primi colpi di fucile sono stati uditi verso le 20 presso la Seitenstettengasse, dove si trova la sinagoga. Da quel momento almeno quattro attentatori sono stati visti muoversi e sparare in sei punti diversi della città; è stata segnalata anche la presenza di ostaggi in un albergo.

“CENTRO DI VIENNA AFFOLLATO PRIMA DEL LOCKDOWN”

Tra le prime testimonianze raccolte c’è quella di una giornalista italiana, Cecilia Lagomarsino dell’Agi che proprio nella capitale austriaca risiede: “Il centro era affollatissimo perché è l’ultima sera prima del nuovo lockdown. Ora siamo chiusi in casa. Da almeno un’ora e mezza e sentiamo sirene ed elicotteri. Anche noi eravamo fuori proprio verso le 20,30, poi siamo rientrati a casa e abbiamo iniziato a sentire le notizie. Ci siamo chiusi dentro. Pare che gli attentatori si siano spostati dal primo distretto verso il 6 e il 7, dove abitiamo noi” E’ stata raccolta anche la testimonianza del rabbino Schlomo Hofmeister, residente in una casa situata sopra la sinagoga della città. Secondo Hofmeister “l’autore si è mosso in direzione di Hoher Markt e della chiesa di San Ruperto aprendo il fuoco in direzione delle persone sedute nel giardino di un pub in Judengasse e Seitenstettengasse, senza mirare alla sinagoga“. Una situazione ancora in evoluzione, la polizia ha chiesto di non condividere sui social immagini e foto dell’attacco ma di girarle direttamente alle autorità, visto che alcuni attentatori sono ancora in fuga.



