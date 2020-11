Vienna, chi è l’attentatore?/ Membro Isis, cintura esplosiva finta. Altro in fuga

Notte di terrore a Vienna, dove si è registrato un attentato che ha provocato almeno 3 morti e una quindicina di feriti, anche se alcuni media parlano di sette decessi. Sono ancora frammentarie le informazioni che ci giungono dall’Austria, a cominciare dall’identità dell’attentatore o forse dei terroristi, visto che pare che di assassini ve ne fosse più di uno. Come scrive Fanpage, uno degli assalitori è stato ucciso dalle forze dell’ordine ed era chiaramente un simpatizzante Isis, come spiegato dalle autorità locali. L’uomo era pesantemente armato ma la cintura esplosiva che indossava è risultata essere poi finta, solo un deterrente per spaventare ancora di più le persone. Stando a quanto riferito dal capo della polizia di Vienna, il terrorista sarebbe stato “neutralizzato” alle ore 20:09 di ieri sera, lunedì 2 novembre. La sua abitazione è stata inoltre già perquisita ma la sua identità non è stata comunque resa nota, ed è molto probabile che qualche info in più venga data con il passare delle ore.

VIENNA, CHI E’ L’ATTENTATORE? SI CERCA UN SECONDO UOMO

Come detto in apertura, le autorità sarebbero ora a caccia di un altro attentatore che si sarebbe dato alla macchia, come riferito da alcuni testimoni che hanno appunto visto un uomo in fuga. Le forze dell’ordine stanno battendo a tappeto la città, con la speranza appunto di scovare l’aggressore. “È il giorno più complicato per l’Austria da molti anni. La situazione è molto, molto difficile”, ha spiegato il primo ministro austriaco Karl Nehammer, che ha chiesto ai cittadini viennesi di non uscire di casa, e annunciando che le scuole resteranno chiuse. Annullato anche l’allestimento dell’albero di Natale in piazza del municipio che era previsto per la mattinata di oggi. Il Vecchio Continente, a pochi giorni dal sanguinario attentato di Nizza dove tre persone erano state uccise, quasi decapitate, si ritrova nuovamente nella morsa del terrorismo, in attesa di sapere se anche l’aggressore di oggi sia passato dall’Italia prima di arrivare in Austria e compiere una strage.



© RIPRODUZIONE RISERVATA