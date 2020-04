Vieri-Adani, siparietto su Instagram/ Video: Bobo mangia frutta, Lele si lava i denti

Pubblicità

Ormai le dirette Instagram nelle settimane di Coronavirus non fanno più notizia: è diventato un esercizio comune e sarebbe oltremodo complicato, una volta passato il periodo di novità, tenere traccia di tutte le volte in cui qualche personaggio famoso viene intervistato o chiacchiera con un collega, qualche fan o amico. Nel mondo del calcio, chi ha fatto delle dirette Instagram un intrattenimento per migliaia di persone isolate nelle loro case è Christian Vieri: l’ex attaccante, già personaggio popolarissimo sui social network, è diventato una star assoluta – come riconosciuto anche da Silvio Berlusconi – con le sue chiamate spesso anche a tarda notte: seduto sulla sua poltrona (recentemente Javier Zanetti gli ha fatto notare che il mal di schiena di cui Bobo si lamenta potrebbe derivare da quello), ha contattato e coinvolto nelle sue dirette tantissimi ex colleghi. Con Zanetti, Alvaro Recoba e altri ex dell’Inter ha ricordato aneddoti dei tempi nerazzurri; con Pippo Inzaghi ha parlato soprattutto di Nazionale ma ha anche coinvolto l’attuale allenatore del Benevento nella partita in cui Rachid Neqrouz lo “maltrattò” in maniera bizzarra, e poi altro ancora.

VIERI-ADANI, SIPARIETTO SU INSTAGRAM

Le dirette Instagram di Vieri sono un concentrato di nostalgia per tutti gli amanti di calcio, anche se poi c’è spazio anche per l’attualità; una delle ultime che ha organizzato ha coinvolto Daniele Adani, che di Bobo è stato compagno all’Inter e che oggi è stimato commentatore su Sky Sport, solitamente “spalla” di Riccardo Trevisani e profondo conoscitore del calcio (Antonio Cassano lo ha definito il “Leo Messi dei giornalisti”). Si può essere d’accordo o meno con le opinioni di Adani, a volte i suoi commenti possono risultare ridondanti ma è sicuramente un piacere stare ad ascoltarlo, anche perché davvero le conoscenze su calciatori anche “oscuri” sono impressionanti; ad ogni modo, la diretta Instagram con Vieri (non la prima) è diventata virale perché, al netto del personaggio e del fatto che ormai Bobo potrebbe parlare di tutto e avere comunque migliaia di fan all’ascolto, ha visto i due all’opera con cibo e spazzolino.

Vieri e Adani stavano ricordando lo scudetto che il Napoli vinse nel 1990, di cui giusto ieri ricorreva il trentennale: fu il secondo e finora ultimo nella storia, conquistato aritmeticamente grazie a un gol che Marco Baroni (oggi allenatore, visto sulle panchine di Juventus Primavera, Benevento – promosso in Serie A – e tante altre squadre). Un tricolore vinto nonostante Diego Armando Maradona si fosse unito tardi alla squadra (era ancora in atto il contenzioso circa il passaggio bloccato all’Olympique Marsiglia) e che i due protagonisti della diretta hanno giustamente celebrato parlando di una squadra incredibile; eppure a fare notizia nel corso della chiacchierata è stato il fatto che, mentre parlavano, Bobo fosse impegnato a mangiare una macedonia mentre Adani si lavava i denti con lo spazzolino. “Sono a dieta, ormai mangio solo frutta” ha ricordato Vieri, che ha toccato il tasto alimentare più volte negli ultimi giorni: qualche giorno fa aveva rivelato a Francesco Totti di pesare 106,5 chili, l’ex capitano della Roma aveva ribattuto come dai social si intravedesse un’alimentazione sana e Bobo aveva detto che “faccio vedere le insalate ma poi mangio schifezze”. Insomma, l’ennesimo capitolo di momenti di grande intrattenimento.