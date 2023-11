Vieri sostituisce Adani, Cassano e Ventola a Bobo Tv?/ Ecco i possibili nomi, l’indiscrezione

Vieri trova dei sostituti e rivoluziona Bobo Tv: ecco come

Vieri ha deciso di rivoluzionare il format di Bobo Tv escludendo innanzitutto Adani, Cassano e Ventola come annunciato nelle scorse ore. L’ex portiere sembra davvero intenzionato ad apportare cambiamenti al talk calcistico che andrà in onda al posto di Calcio con la F.

Perché Vieri conduce Bobo TV senza Adani, Cassano e Ventola?/ Choc in diretta: "Da oggi sono solo io"

Secondo quanto riporta Fan Page, l’ex calciatore avrebbe già deciso con chi sostituire i suoi ex collaboratori: “Infatti l’ex bomber dopo aver presentato la nuova trasmissione, ha anche scelto chi lo accompagnerà in questa nuova avventura. Si tratta di popolari Youtuber o creator come Gabboman, Fabio, Luca Mastrangelo, Emiscouting e Cisco“. Più spazio ai follower e all’intervento dei fan, dunque, per un format sempre più social e avanti con i tempi. C’è chi pensa che la separazione da Adani, Cassano e Ventola sia solo una trovata pubblicitaria; che sia davvero così? Ancora non sono state date spiegazioni ufficiali sui motivi che hanno portato alla separazione.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo vittime di un tentativo di furto/ "Volevano usare la tecnica del foglietto"

Vieri perchè è statao ‘abbandonato’ da Adani, Cassano, Ventola? Lo scoop di Corona

Bobo Vieri ha annunciato la separazione dai suoi colleghi Adani, Cassano e Ventola, con i quali conduceva Bobo Tv: “Da oggi sono solo io” aveva dichiarato con sorpresa di tutti. Non sono stati spiegati i motivi di questa decisione da parte dei diretti interessati, ma a fare luce sul mistero ci ha pensato Fabrizio Corona.

Il giornalista sul suo sito Dilinger News ha dichiarato: “Ecco la prima verità: Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura. Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati. Alla base oltre oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo.” Al momento non ci sono conferme, si attendono le dichiarazioni dei diretti interessati.

Bobo Vieri: "Vivo per le mie figlie e mia moglie Costanza"/ "Mio nonno mi manca tantissimo…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dillinger News (@dillingernews)













© RIPRODUZIONE RISERVATA