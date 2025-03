Una sentenza della Cassazione ha stabilito che vietare alla propria moglie di lavorare, obbligandola ad occuparsi esclusivamente della casa, dei figli e delle faccende domestiche è una forma di violenza economica che umilia la vittima e limita la possibilità di autonomia ed indipendenza. Il quotidiano Il Gazzettino ha preso in esame il caso della condanna di un uomo di Torino, che è stato giudicato colpevole di maltrattamenti nei confronti della compagna dalla quale si era separato, perchè per anni l’aveva costretta ad essere finanziariamente sottomessa, usando il mantenimento come forma di ricatto e manipolazione, per avere il controllo totale sulla vita della moglie.

Questo, come testimoniato al processo anche dalla stessa donna, avveniva sistematicamente anche in presenza dei figli, che venivano strumentalizzati ed utilizzati come minaccia, una volta che la signora aveva deciso di trovarsi un lavoro con l’obiettivo di distaccarsi da quella situazione di costrizione. L’uomo infatti di fronte a questa scelta indipendente aveva iniziato a perseguitare l’ex chiedendole di tornare alle proprie mansioni da casalinga, il che aveva rappresentato motivo principale della richiesta di divorzio.

Cassazione: “Impedire alla moglie di lavorare è una forma di violenza economica”, uomo condannato per maltrattamenti

L’uomo condannato per violenza perchè aveva impedito alla moglie per anni non solo di trovare lavoro ma anche di avere opportunità formative, aveva cercato di difendersi durante il processo affermando che la scelta di restare a casa ad occuparsi della famiglia non era stata imposta ma liberamente presa dalla donna. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che il comportamento del marito, arrivato poi a sfociare in atteggiamenti persecutori, rappresenta una umiliazione al pari del maltrattamento psicologico perchè limitante nell’autodeterminazione, soprattutto a livello economico.

Tra i dettagli analizzati durante il processo, è stata data particolare importanza anche al fatto che la donna per molti anni aveva lavorato come impiegata contabile nell’azienda gestita dal coniuge, senza però percepire lo stipendio. Successivamente aveva trovato una nuova opportunità nel settore turistico e a quel punto erano iniziate le minacce attraverso telefonate continue e pedinamenti. Nella sentenza si legge che: “La condotta dell’imputato ha costretto la coniuge a rinunciare alle proprie ambizioni creando all’interno del nucleo una dinamica di potere che costituisce un ricatto manipolatorio“.