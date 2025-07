Video Vietnam, naufragio di un battello turistico: decine di morti e dispersi, anche bambini. Tempesta nella baia di Halong sarebbe la causa della tragedia

Tragedia in Vietnam, dove si è verificato il naufragio di un battello turistico nella baia di Halong a causa di una tempesta. Il bilancio, purtroppo, si sta aggravando ora dopo ora. Al momento i media statali parlano di almeno 34 morti, tra cui anche bambini. Stando a quanto riportato da VN Express, l’imbarcazione trasportava 53 persone, tra cui 48 turisti e 5 membri dell’equipaggio. Non è però nota, attualmente, la nazionalità delle persone che erano a bordo.

Mentre sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio dei dispersi, si apprende che il battello turistico Wonder Sea sarebbe stato colto da una tempesta intorno alle 13:30 ora locale. Potrebbe quindi essere questa la causa del naufragio. Il giornale locale ha aggiunto, citando il Comitato popolare provinciale di Quang Ninh, che il battello aveva perso il segnale GPS.

Il capovolgimento dell’imbarcazione sarebbe avvenuto vicino alla grotta di Dau Go, una delle più grandi della baia di Halong, molto popolare a livello turistico. Si tratta infatti di un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO, che comprende circa 1.600 isole e isolotti calcarei.

NAUFRAGIO BATTELLO TURISTICO IN VIETNAM: IN ARRIVO UN’ALTRA TEMPESTA

Marina, guardia di frontiera, polizia e autorità portuali, insieme a 27 barche e due imbarcazioni di salvataggio, sono state mobilitate per raggiungere il punto in cui è avvenuto il naufragio. Tuttavia, secondo VN Express, la pioggia battente che sta cadendo in queste ore e la visibilità limitata rendono difficili le operazioni di soccorso. Pare che i soccorritori abbiano tratto in salvo 12 persone e recuperato 34 corpi vicino al luogo del naufragio, ma 7 persone risulterebbero ancora disperse.

Tra i sopravvissuti c’è un 14enne che è stato recuperato 4 ore dopo essere rimasto intrappolato nell’imbarcazione rovesciata. Gran parte dei passeggeri della nave erano turisti, tra cui circa 20 bambini.

Nel frattempo, è allarme per una tempesta tropicale che si sta muovendo proprio verso la zona. In base alle previsioni meteo nazionali, è in arrivo la tempesta Wipham che dovrebbe colpire la zona settentrionale del Paese, compresa la costa della baia di Halong, nei prossimi giorni.