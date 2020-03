Vigata dov’è?/ La Sicilia di Montalbano e Camilleri, fra Ragusa, Scicli e Modica

Vigata esiste davvero, e soprattutto, dove si trova? La prima risposta è “no”, non esiste realmente, mentre per rispondere alla seconda, bisogna fare un discorso un po’ più lungo. Partiamo dicendo che Vigata non esiste, nel senso che non vi è alcun paese con quel nome, ma tutti i luoghi che si vedono nell’amata fiction sul commissario Montalbano (fra cui il film di questa sera “la concessione del telefono”), sono ovviamente posti reali ed esistenti. Esiste infatti la famosa Mannara, quindi la piazza, il commissariato dove lavora il commissario, nonché la sua casa da sogno vista mare, e ovviamente, lo stesso mare dove Montalbano spesso e volentieri si fa una nuotata. Vigata possiamo dire che esiste in gran parte della Sicilia, ed in particolare nelle vie di Ragusa, Modica, Ispica, Scicli e altri comuni del ragusano. In realtà, quando Camilleri inventò Vigata, pensava alla sua Porto Empedocle, dove era nato, ma quando si decise poi di girare la fiction, non si scelse l’agrigentino.

VIGATA DOVE SI TROVA? SERVONO DUE/TRE GIORNI PER VISITARE TUTTI I LUOGHI

Per scoprire dove si trova Vigata vi basterà quindi recarvi nella provincia di Ragusa, a cominciare da Scicli, dove troverete la famosa piazza centrale della serie tv di casa Rai, nonché il Circolo di Conversazione. A Ispica vi sarà famigliare il loggiato, mentre se vi capiterà di passeggiare per le vie di Modica, vi sembrerà che da un momento all’altro possa sbucare Zingaretti. Presso il faro di Punta Secca e sul lungomare di Donnalucata, invece, ritroverete Marinella e la sua splendida spiaggia. Una Vigata che tra l’altro è utilizzata non soltanto per il Commissario Montalbano, ma anche per il film “la concessione del telefono”, tratto sempre da un romanzo del grande Camilleri, che verrà trasmesso stasera da Rai Uno (location che poi ritroveremo anche ne “La mossa del cavallo”, e “La stagione della caccia”). Se qualcuno volesse partire per la Sicilia (appena ovviamente passerà l’emergenza coronavirus), per scoprire i luoghi di Montalbano e di Camilleri, dovrà mettere in preventivo almeno due/tre giorni per visitare tutti i paesaggi da favola della fiction, che dal 2014 fanno parte del patrimonio delle Eredità Immateriali della Regione Sicilia tutelate dall’Unesco.



