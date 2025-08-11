A Zeme, alle porte di Vigevano, l'ex oratorio è in vendita: abbandonato da tempo, è diventato un costo eccessivo per don Giancarlo Vergano

Alle porte di Vigevano (a sua volta in provincia di Pavia) nel piccolo comune di Zeme giace da anni l’abbandonato ex oratorio che un tempo era tra i punti più frequentati del paesino che oggi – ormai – conta solamente un migliaio di abitanti, disinteressati dal centro ricreativo che si è trasformato solamente in un costo per le casse (già in rosso) della parrocchia locale che di oratorio ne può vantare anche un secondo, pienamente operativo.

Non stupirà, dunque, che don Giancarlo Vergano abbia deciso di mettere in vendita l’imponente struttura dell’ex oratorio poco distante da Vigevano: un tempo si trattava di un vero e proprio punto di aggregazione, intitolato al beato Francesco Pianzola e complementare al poco distante oratorio femminile – oggi ovviamente luogo di accoglienza per qualsiasi cittadino, indipendentemente dal sesso – intitolato a San Luigi.

Entrambe le strutture – il San Luigi e il Pianzola – oggi sono al centro di una profonda crisi, ma se l’ex oratorio femminile è rimasto pienamente attivo grazie (tra gli altri) ad alcuni volontari che lo gestiscono con l’aiuto del don locale; la stessa sorte non è capitata all’ex struttura maschile che da anni è diventato poco più di un rudere, segno – o spettro – di un tempo passato che non tornerà mai più.

L’ex oratorio alle porte di Vigevano in vendita, il don: “Il prezzo è già basso, ma possiamo anche trattare”

Il progetto di vendita dell’ex oratorio è stato affidato – spiega don Vergano – a due differenti agenzie immobiliari a un prezzo “basso” che, peraltro, è “anche trattabile”: l’obbiettivo, dunque, non è quello di ricavarci chissà quale somma di denaro, ma solamente di rimuovere dalle incombenze economiche a carico della parrocchia “l’Imu” e i costi di “manutenzione”, in modo di aiutare le finanze parrocchiali già ridotte “all’osso”.

Seppur la struttura alle porte del comune di Vigevano non sia più utilizzato da tempo – spiega sempre il don – abbia “bisogno di lavori di vario genere“, resta comunque una struttura ricca di “possibilità” visto che può facilmente accogliere un bar accessibile dalla strada, qualsiasi altra attività commerciale e anche un piccolo centro sportivo con tanto di “campo [da calcio] e spogliatoi”.