Vigile pestato a sangue da baby gang/ Choc Crispano “Voleva far indossare mascherina”

Grande paura ed enorme rabbia per quanto accaduto ieri a Crispano, provincia di Napoli: un vigile è stato pestato a sangue da una baby gang. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’agente è intervenuto per sedare una rissa in piazza Falcone e Borsellino, ma, dopo aver chiesto di indossare la mascherina ed evitare assembramenti, è stato picchiato da un gruppetto di ragazzini. Un episodio che ha sconvolto la comunità di Crispano, considerando che il vigile è intervenuto unicamente per svolgere il proprio lavoro, invitando i ragazzi a tornare a casa ed a rispettare le norme vigenti.

Ma l’ordine ha trovato una violenta reazione da parte del gruppetto criminale. Netta la posizione del sindaco Michele Emiliano: «Ovviamente saremo inflessibili, sono già intervenuti i Carabinieri e speriamo di identificare i responsabili per sporgere formale denuncia a loro carico e anche nei confronti dei genitori che venendo meno alla loro funzione educativa espongono tutti al pericolo».

CRISPANO SOTTO CHOC: VIGILE PESTATO DA BABY GANG

«Questo non ferma il nostro sforzo, ve lo garantisco, anzi aumenteremo ancora di più! Perché Crispano non si arrende di fronte all’inciviltà, alla maleducazione e a questa mentalità contro la legge e contro ogni regola. Intollerabile», ha concluso il sindaco di Crispano nel suo post pubblicato su Facebook, allegando un’immagine che ritrae il vigile pestato a sangue dalla baby gang.

Un fatto che, come dicevamo, ha mandato su tutte le furie la comunità napoletana ed è netta anche la presa di posizione della politica locale. «Spero che questi teppistelli vengano rapidamente individuati e assicurati alla giustizia. Vergogna. Grazie a Don Maurizio per avermela segnalata», la denuncia di Graziella Pagano, coordinatrice di IV. Tanti i messaggi di vicinanza nei confronti dell’agente aggredito: «Forza Lello, Crispano è con te», l’affetto dei cittadini.





