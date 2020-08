Vigili del fuoco contro camion rifiuti: pompiere ferito/ Incidente a Cairo Montenotte

Dopo il drammatico sinistro stradale verificatosi all’alba nel Salernitano, a Sala Consilina, nel quale ha perso la vita un giovane di 23 anni e altre tre persone versano in gravi condizioni di salute, giunge notizia di un altro incidente avvenuto nella mattinata odierna, precisamente alle 7.30, nel Savonese, a Cairo Montenotte. Lo riporta il quotidiano “IVG.it”, spiegando che l’accaduto è da collocarsi geograficamente in via Marconi, nei pressi dell’ex portineria Agrimont, poco prima della Continental. L’impatto è avvenuto fra due mezzi pesanti, quali un camion dei vigili del fuoco e uno della raccolta rifiuti. A subire le conseguenze peggiori in seguito all’urto è stato un pompiere, rimasto accidentalmente incastrato all’interno dell’abitacolo: l’uomo, Claudio Bracco, 56 anni, sarebbe in gravi condizioni e rischia ora di perdere una gamba, dopo essere stato trasferito in ospedale in codice rosso. Oltre a lui, vi sono altri due feriti, uno dei quali in codice verde; sul secondo, non trapelano al momento indiscrezioni ulteriori.

INCIDENTE CAIRO MONTENOTTE: I SOCCORSI

Sul luogo dell’incidente, riferisce sempre “IVG.it”, sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo Montenotte, una della Croce Bianca di Dego e i vigili del fuoco (per liberare il collega dalla morsa delle lamiere entro le quali era rimasto intrappolato). Inoltre, sono giunti anche l’elisoccorso Grifo e una terza ambulanza della Croce Bianca di Altare. la dinamica del sinistro è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, ma trapelano alcune indiscrezioni (non ancora confermate): pare che un Suv abbia compiuto una manovra imprudente, costringendo i vigili del fuoco a sterzare bruscamente per deviare la propria traiettoria. Tuttavia, nel tentativo di schivare l’autoveicolo, non sono riusciti a evitare il camion della nettezza urbana, colpendolo violentemente.



