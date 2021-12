Vigilia di Natale, oroscopo Paolo Fox di oggi 24 dicembre/ Flop Gemelli, top Capricorno

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI: GEMELLI, PESCI, SAGITTARIO E BILANCIA

L’Oroscopo di Paolo Fox ai Fatti Vostri, noto programma di Rai 2, ci regala le sue previsioni anche in questa giornata di Vigilia di Natale, 24 dicembre 2021. Cominciamo dalle note dolenti, quindi dalle due stelle per i Gemelli che sono nella piena confusione, anche se il Natale piace molto a loro che adorano l’effetto sorpresa. Quindi vi dò un consiglio: se avete un Gemellino in casa, non mettete il pacchetto regalo sotto l’albero prima del tempo, perché durante la notte è facile che il Gemelli va lì, lo apre e lo richiude senza che neanche ve ne accorgiate. Troppa curiosità! I Gemelli non possono vivere senza sapere le cose. Questo Natale, come vi dicevo ultimamente, è meglio passarlo “pochi ma buoni”, quindi con persone che amate tanto. Due stelle anche per i Pesci. L’astrologo continua a dire che il 2022 in arrivo è un anno importante per voi e che adesso, tra pochi giorni, arriva Giove nel segno. Però Natale riporta i ricordi, quei ricordi che ogni tanto fanno male e che non cancellate dalla vostra vita. È chiaro che poi ognuno ha la sua storia, però se per caso questo Natale vi ricorda delle situazioni, persone, ambientazioni che non ci sono più, qualche piccolo momento di tensione e malinconia ci sarà, ma poi lo facciamo fuori, perché tra pochi giorni arriva Giove ed è come aprire la finestra al sole, come se dopo tanta pioggia arrivasse l’arcobaleno.

Tre stelle invece per il Sagittario. Qui il problema è che non vi va di stare fermi: spero che voi stiate in giro a Natale, ma questo è un Natale un po’ di austerity rispetto agli altri e quindi se fate delle cose in maniera annoiata o state con delle persone un po’ tristi, cercate di svagarvi un po’ di più. Altrettante stelle per la Bilancia secondo l’oroscopo Paolo Fox. Il fatto che stiate già da tempo cercando di analizzare la situazione che vivete e ritrovare un certo equilibrio è importante. Avete notato che ultimamente fate le cose un po’ sulle spine? Oppure siete sempre in ansia che le cose non vadano bene e con questa piccola ansia che avete dentro rischiate anche di dare spazio a dei piccoli fastidi e di trasmetterla agli altri. Calma e relax! Capodanno sarà migliore, questo è un Natale tranquillo.

VIGILIA DI NATALE, LE PREVISIONI PER ARIETE, CANCRO, SCORPIONE E LEONE

L’oroscopo Paolo Fox assegna tre stelle anche all’Ariete. Sotto l’albero le stelle vi fanno trovare un bel pacchetto con un buono da sfruttare nel 2022: ancora non è arrivato il momento giusto ma c’è questo buono da spendere che potrebbe rappresentare un miglioramento di lavoro o in amore. Siete ancora in stand by, ma le novità non mancheranno. È un Natale tranquillo. Altrettante per il Cancro: Paolo Fox non vorrebbe che le malinconie prendessero piede, soprattutto se c’è stata una delusione o una lontananza, se avete vissuto qualche perplessità. Vi devo chiedere oggi di tagliare tutti i pensieri negativi e di amare, anche se con Venere in opposizione sembra tutto più difficile da ottenere.

Quattro stelle per lo Scorpione che può contare sulle persone più care e più vere. Qualche giorno fa dicevo che il Natale è la festa della famiglia e per questo può essere una bella festa, anche se per qualcuno può essere una festa un po’ pensierosa, pr esempio per coloro che una famiglia non ce l’hanno e che sono soli. Lo Scorpione in questo momento in tutti i casi si sente bene con se stesso e questa è la cosa più importante, perché quando noi ci amiamo e accettiamo, riusciamo a essere positivi anche con gli altri. Per lo Scorpione questa è una grande conquista che sarà una sorta di rivincita nei confronti del passato. Bene questo cielo per il Leone, a cui vanno quattro stelle dell’oroscopo Paolo Fox: per voi non c’è bisogno di guardare troppo al passato, né di perdonarvi, perché considerate le cose che fate perfette. Pensate a quando arriverà Giove favorevole. Io mi auguro veramente che tanti di quei progetti che avete dovuto archiviare tornino protagonisti e la bella speranza di questo Natale in arrivo è proprio che voi riusciate a cavalcare l’onda, cosa che non è sempre facile negli ultimi tempi e magari, anche a fronte di una promozione o di un cambiamento, non avete avuto il giusto compenso. L’amore chiama e chiama soprattutto a Capodanno.

OROSCOPO PER VERGINE, ACQUARIO, TORO E CAPRICORNO

Ecco i segni a cui l’oroscopo Paolo Fox ha attribuito ben 5 stelle per la giornata della Vigilia di Natale. Quarto posto per la Vergine. È vero che i nati Vergine pensano alle feste come una gran rottura di scatole, perché sono lontani dal lavoro e molto efficienti. Però questo è un Natale che tutto sommato vi piacerà, perché anche se voi siete stacanovisti è bello vivere anche qualche momento con le persone che ci amano. Si prospetta un Natale di forza anche stanotte. Al terzo posto l’Acquario. L’anticonformista dello zodiaco per una volta ha deciso di non andare controcorrente, ma di lasciarsi andare alle gioie del Natale e alla serenità che questa festa impone, nonostante tutto (bisogna dirlo, visto i tempi che viviamo). Però l’Acquario è capace di guardare al futuro e noi sappiamo che il futuro ci inebria, ci gasa, ci dà la possibilità di superare un presente un po’ complesso. L’Acquario potrà dare serenità anche a tutti coloro che lo circondano.

Secondo posto per il Toro. Vi avevo detto che questa situazione natalizia nasce con Luna, Sole e altri pianeti favorevoli, quindi sarete protagonisti di una festa, sarete bravissimi sia che vogliate cucinare o fare altro, ma darete gioia a tutti quelli che vi circondano. Premi in arrivo! Primo posto per il Capricorno. A volte un po’ riservato, parco, ermetico nelle sue emozioni, ma in questo Natale molti Capricorno diranno “ti amo”! Se avete un Capricorno mettetelo sotto l’albero perché sarà quella la sorpresa più grande: riscoprire questo segno più innamorato e passionale che mai.



