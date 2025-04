Per la finale de Il Borgo dei Borghi 2025 vi è la splendida cittadina di Vignanello, in provincia di Viterbo, nel Lazio. Questo comune di poco più di 4 mila abitanti si erge a circa 370 metri sopra il livello del mare e vanta numerosi monumenti e vicoli dal carattere storico inestimabile che lo rendono un vero e proprio museo a cielo aperto.

Vignanello: una storia millenaria con i giardini all’italiana più belli

Vignanello è stato edificato già in epoca preistorica e compare citato per la prima volta nel 604 d.C. come “olivetum in feudo Julianelli”. Nel corso dei secoli è stato oggetto di numerose dominazioni, dapprima sotto i Longobardi, dopodiché al comando dello Stato Pontificio, fino ad arrivare nelle mani dei Principi Ruspoli. Tra gli edifici più importanti di Vignanello non si può non citare proprio il Castello Ruspoli, risalente al XVI secolo e caratterizzato da giardini magnifici, tra i più importanti esempi di giardino all’italiana su tutto il territorio nazionale.

Dal punto di vista dell’architettura religiosa, un posto di rilievo è occupato dalla chiesa di San Giovanni Decollato, che ospita uno splendido quadro di scuola bolognese con protagonista la Madonna. Passeggiando tra le strade della città è possibile, inoltre, ammirare diversi monumenti storici dal fascino senza tempo, come l’imponente Porta del Molesino risalente al XVII secolo, la Colonna Citatoria di Piazza Gramsci realizzata da Giovan Battista Gazzale nel XVIII secolo e la Chiesa dei Santissimi Angeli Custodi.

Maestria artigiana e set cinematografico d’eccezione

Vignanello è, infine, famosa per la sua attività artigianale nel settore del legno, in particolare per quanto riguarda l’arredamento, oltre che per essere stata scelta per girare diversi film e serie tv, di cui l’ultima è stata la serie televisiva anglo-italiana “I Medici”. Vignanello rappresenta un borgo ricco di cultura, storia e buon cibo che, a giusta ragione, lo rendono uno dei borghi più belli d’Italia. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Vignanello

