Viktor Yanukovich presidente Ucraina al posto di Zelensky?/ Putin pensa al “golpe”

Viktor Yanukovich è il nome su cui Vladimir Putin parrebbe essere intenzionato puntare per attuare un “golpe” e rimpiazzare Volodymyr Zelensky nel ruolo di presidente dell’Ucraina. Questa è l’indiscrezione che giunge direttamente dal Paese dell’Est Europa attraverso gli spazi digitali di Twitter e riportata dal giornale “Kyiv Post”. In base a quanto riferito, Yanukovich si troverebbe attualmente a Minsk, capitale della Bielorussia e sarebbe pronto a riprendersi il ruolo di leader nazionale, già rivestito in passato, più precisamente dal 2010 al 2014, quando il suo governo fu letteralmente fatto crollare da una serie impressionante di proteste popolari che gli impedirono di mantenersi in equilibrio.

Il cinguettio della testata giornalistica ucraina è accompagnato da uno scatto che ritrae Yanukovich sorridente al fianco di Putin, a testimonianza di come il suo profilo sarebbe oltremodo gradito dalle parti del Cremlino.

YANUKOVICH NUOVO PRESIDENTE DELL’UCRAINA? LE VOCI CIRCOLATE NEI GIORNI SCORSI PAIONO TROVARE CONFERME

Dopo la fuga avvenuta nel 2014, si era parlato di un ritorno di Yanukovich alla presidenza dell’Ucraina, ma qualcuno aveva sollevato dubbi: si pensava che non fosse direttamente lui l’uomo che Putin avrebbe scelto per tentare il colpo di Stato a Kiev, ma che avrebbe comunque puntato su uomini di sua fiducia. “Ci sono molte indicazioni sul fatto che i russi stiano preparando persone legate all’ex presidente filorusso Yanukovich alla presa del potere e del parlamento dopo elezioni organizzate da Mosca. Putin chiede non solo l’annessione della Crimea, ma anche la completa smilitarizzazione dell’Ucraina”, aveva asserito il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) ed ex presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk.

Tuttavia, a giudizio dei media ucraini, non si tratterebbe di uomini vicini a Yanukovich, ma proprio dell’ex presidente in prima persona.

Yanukovych is in Minsk. Kremlin wants to make him the President of #Ukraine. – By Ukrainian Truth pic.twitter.com/41iCgJq225 — KyivPost (@KyivPost) March 2, 2022

