Viktoria Savs, Chi è/ La donna che si arruolò nell’esercito fingendosi uomo

Viktoria Savs è stata una militare dell’esercito austro-ungarico dove si era arruolata fingendosi uomo per rimanere vicino a suo padre che era un soldato. Nacque a Bad Reichenhall il 27 giugno del 1899 e morì a Salisburgo il 21 dicembre del 1979 e la sua storia è senza dubbio molto particolare. Rimasta orfana di madre, a quattro anni, fu cresciuta dal padre Peter Savs ad Arco in provincia di Trento. Prima della Prima Guerra Mondiale i due si trasferirono a Merano in provincia di Bolzano. Nel 1914 però l’uomo fu chiamato alle armi, entrando a far parte dei Kaiserjager. Nonostante gravi ferite tornò in guerra come volontario presso il k.k.Landstum.

Viktoria Savs, l’amore viscerale per il padre

L’amore di Viktoria Savs per il padre fu veramente viscerale tanto che decise di fingersi uomo per arruolarsi al suo fianco in guerra. Poteva in realtà, da donna, partecipare al conflitto ma solamente come ausiliara. Grazie all’autorizzazione dell’Arciduca Eugenio d’Asburgo il 10 giugno del 1915 fu arruolata come Viktor Savs. Erano in pochissimi a sapere la sua vera identità all’interno della milizia. Grazie alla sua grande preparazione riuscì a portare a termine davvero numerose missioni, dimostrandosi sicuramente all’altezza della situazione.



