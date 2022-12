Viktorija e Virginia, chi sono le figlie di Sinisa Mihajlovic/ “Papà un uomo dolce e generoso”

Viktorija: prima figlia di Sinisa Mihajlovic

Viktorija Mihajlovic è la primogenita di Sinisa Mihajlovic e di sua moglie Arianna. La ragazza ha quattro fratelli: Virginia, Miroslav, Dushan, Nicholas. Fidanzata con il calciatore Pietro Pellegri, giocatore del Torino, nel 2019 ha pubblicato il libro “Sinisa, mio padre” in cui racconta il suo rapporto con il padre: “Ci tenevo a dare un’altra visione di mio papà. Tutti noi lo conosciamo come un uomo a volte duro, severo.

Io invece ci tenevo a far vedere mio papà per quello che è davvero: un uomo dolce, sempre presente, generoso”, ha detto a Domenica In. Intervista da Vanity Fair ha detto: “Mio padre sa come comportarsi con me, sa come prendermi. Mi ha sempre fatto capire tutto senza mai dirmelo realmente. Con me è stato un po’ più duro perché voleva spronarmi. Probabilmente non sarei così, con la testa sulle spalle, senza le sue regole”.

Virginia Mihajlovic e la figlia Violante

Nel 2019 Viktorija e la sorella minore Virginia Mihajlovic hanno partecipato all’Isola dei Famosi: le due ragazze hanno avuto la possibilità di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Virginia è fidanzata con il calciatore Alessandro Vogliacco, con cui ha avuto la figlia Violante, nata a ottobre 2021. Il calciatore ha già fatto la proposta di matrimonio alla figlia di Mihajlovic, ma i due non si sono ancora sposati: “Il 21 giugno mi hai chiesto di sposarti e SÌ amore mio, presto saremo marito e moglie. Oggi, domani e sempre ti amerò con tutta la forza del mio cuore”, ha scritto Virginia su Instagram pubblicano alcuni scatti della romantica proposta. Violante è la prima nipotina dell’ex allenatore del Bologna: “Violante io lo so che quando sarai grande ti vanterai di avere un nonno supereroe che ami tantissimo”, ha scritto Virginia pubblicando una foto di nonno e nipotina.

