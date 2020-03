Viktorija e Virginia Mihajlovic, figlie di Sinisa/ Lui “Ho cercato di dar loro…”

Nei mesi scorsi, Viktorija e Virginia Mihajlovic hanno ripercorso a Verissimo il doloroso periodo legato alla leucemia, che la scorsa estate ha travolto l’ex campione, oggi allenatore del Bologna. “È stata una notizia che ci ha cambiato la vita – hanno detto le figlie di Sinisa Mihajlovic nel salotto di Silvia Toffanin – Siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù”. Viktorija e Virginia in particolare, hanno parlato di un periodo molto complicato, che la famiglia è riuscita a superare grazie alla forza di papà Sinisa e mamma Arianna Rapaccioni, che hanno affrontato la malattia sempre vicini; e oggi che quel periodo è soltanto un brutto ricordo, le due ragazze non perdono occasione di dimostrare al loro amato papà, sui social e non solo, tutto il loro affetto.

Viktorija e Virginia Mihajlovic: i messaggi per papà Sinisa

Solo poche settimane fa, Viktorija Mihajlovic ha dedicato a suo padre, Sinisa Mihajlovic un tenero messaggio attraverso i suoi profili social ufficiali. In uno scatto che li immortala stretti l’uno accanto all’altra, la figlia del celebre campione scrive: “Quanto amore sei”. Per lui, qualche settimana prima, anche un piccolo ringraziamento, parole piene d’amore che hanno fatto commuovere i suoi fan: “Mio padre non m’ha mai detto come vivere – ha scritto su Instagram la figlia di Mihajlovic – ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva. E anche se tu non fossi il mio, se anche fossi per me un estraneo – si legge sul suo post – per te stesso egualmente t’amerei”. Un pensiero che anche sua sorella Virginia ha voluto ribadire attraverso i propri profili social, dove ha ringraziato suo padre per averla resa la donna “coraggiosa e combattiva” che è oggi.

Sinisa Mihajlovic “Ho cercato di dare ai miei figli…”

Nelle scorse settimane, a parlare di Viktorija e Virginia Mihajlovic e dei loro altri tre fratelli è stato proprio Sinisa Mihajlovic, che ha spiegato a Verissimo di aver cercato sempre di assicurare loro ciò che a lui, da ragazzo, è mancato: “ho cercato sempre di dare ai miei figli più affetto possibile, di dar loro ciò che io non ho avuto – ha svelato l’allenatore – non per colpa dei miei genitori, che sono fatti così”. Sinisa Mihajlovic, infatti, ama profondamente sua madre, ma nel loro rapporto “non c’è calore”: “e non vorrei mai – ha spiegato nell’intervista concessa a Silvia Toffanin – che questo succedesse con i miei figli e allora – ha aggiunto – cerco di essere sempre affettuoso”. Un affetto che spesso non riesce a tirare fuori fino in fondo: “con lei un po’ meno – dice infatti rivolgendosi a sua moglie, Arianna Rapaccioni – devo ancora migliorare. Ancora dopo 25 anni ci sono delle cose vorrei dire ma sembra quasi che io mi vergogni. Vorrei far sapere quello che penso dentro, ma non riesco a tirarlo fuori”.



