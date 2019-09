Viktorija e Virginia Mihajlovic/ La leucemia di Sinisa “Mia madre in lacrime e noi..”

Viktorija e Virginia, le figlie di Sinisa Mihajlovic, raccontano a Verissimo la battaglia che il padre sta combattendo contro la leucemia. Lo fanno per la prima volta in televisione, parlando della malattia che ha colpito l’allenatore del Bologna quest’estate. «È stata una notizia che ci ha cambiato la vita», dicono nel salotto di Silvia Toffanin. Ma la loro numerosa famiglia («siamo cinque fratelli») si è unita ancor di più. «Siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù», affermano con orgoglio. Con la sua proverbiale determinazione, Mihajlovic si sta sottoponendo alle chemioterapie. «Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi». E chi conosce il tecnico serbo non può stupirsi delle parole di Viktorija e Virginia. «Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi». Quell’incredibile forza, ad esempio, si è vista quando si è presentato in panchina nelle prime due giornate di campionato. «Non desiderava nient’altro, ha detto che avrebbe fatto anche un anno di ospedale pur di essere in campo per l’esordio stagionale».

VIKTORIJA E VIRGINIA MIHAJLOVIC, LA LEUCEMIA DI SINISA

Viktorija e Virginia Mihajlovic, che si sono fatte conosce nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, hanno colto l’occasione a Verissimo per lanciare un messaggio di speranza. «È una malattia bruttissima, ma insieme riusciremo a farcela. Non arrendetevi mai». E bruttissimo è stato anche il momento in cui hanno appreso che il padre è malato di leucemia. Lo raccontano a Verissimo. «Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera. Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l’ha detto in lacrime». In particolare, per la primogenita Viktorija è stato un incubo che si è materializzato. «Da piccolina quando mi chiedevano di cosa avessi paura, rispondevo “che mio papà si ammali”». Ma Sinisa Mihajlovic ha una forza tale che a volte a casa sua ci si dimentica che ha la leucemia. «Ma in questi giorni in cui è stato a casa, in alcuni momenti, quasi mi dimenticavo che fosse malato perché non mostra mai la sua sofferenza. È sempre lo stesso, si comporta come sempre».

