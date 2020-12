Viktorija Mihajlovic, dedica d’amore a Pietro Pellegri/ “Ciao, casino del mio cuore”

Come un divertente scherzo del destino, Viktorija Mihajlovic ha trovato l’amore proprio con un calciatore. La figlia di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e oggi allenatore del Bologna, è pazza di Pietro Pellegri, attaccante del Monaco che quest’anno ha fatto il suo esordio in Nazionale nella partita di Nations League contro l’Estonia. Tra i due è scoppiato un grande amore, ufficializzato anche attraverso i social. In particolare proprio Viktorija ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che la vede tra le braccia del suo Pietro, tra baci e sguardi complici. Il tutto accompagnato da una dedica: “Ciao casino del mio cuore”. Non è mancata la risposta altrettanto romantica di Pellegri, che ha infatti scritto: “Sono pazzo di te”.

Chi è Pietro Pellegri, il fidanzato di Viktorija Mihajlovic

Ma chi è Pietro Pellegri? Il giovane è stato definito da molti un vero talento del calcio. Il 22 dicembre 2016 ha esordito in Serie A e a soli 15 anni è riuscito ad eguagliare il record di precocità stabilito da Amedeo Amadei. Il 28 maggio 2017, in occasione dell’ultimo incontro ufficiale di Francesco Totti, è invece riuscito a segnare la sua prima rete in serie A. All’età di 16 anni ha conquistato il terzo posto come più giovane marcatore in Serie A, dopo Amadei e Gianni Rivera. Ed è soltanto l’inizio di una serie di successi. Oggi, oltre che per il suo talento nel mondo del calcio, di Pietro Pellegri si parla anche per la storia d’amore con Viktorija Mihajlovic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Viktorija Mihajlović 🌪 (@vickymiha)





